Quem é o ator da periferia de Campinas que atuou em Ainda Estou Aqui

São Paulo — Daniel de Almeida Santos, que está no elenco de Ainda Estou Aqui, filme que recebeu três indicações ao Oscar, contou ao Metrópoles como foi o convite para participar do filme.

O ator, que atualmente mora em Campinas, no interior de São Paulo, também é educador social. Ele dá aulas de teatro, percussão e de cinema em projetos de periferia da cidade.

O que se sabe:

Daniel de Almeida Santos interpreta Marlon, o segurança do fórum que abre a porta para a personagem Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, quando ela vai receber o atestado de óbito de Rubens Paiva;

O ator já participou de produções como Pico da Neblina, de Fernando Meirelles, de Sintonia, da Netflix, e de outros curtas independentes;

Ele havia postado seu trabalho em uma plataforma de casting e, certo dia, foi contatado por uma pessoa que estava produzindo o novo filme do Walter Salles;

Sem resposta durante dois meses, Daniel havia perdido a esperança de que iria estar no longa. Até que a produtora retornou a ligação, dizendo que o diretor havia gostado muito dele e o convidou para um teste presencial;

Daniel foi para o Rio de Janeiro e já passou por testes de figurino e preparação de elenco. Até esse momento, ele não sabia do que se tratava o filme;

Durante a preparação de elenco, ele descobriu sobre o que era a trama e que iria contracenar com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. “Na hora, eu fiquei sem fala, fingindo que estava tudo tranquilo, mas eu só pensava: ‘Meu Deus! As Fernandas’”, brincou o artista.

Daniel se considera um trabalhador da cultura e demonstra não se iludir com a sua trajetória pela participação em Ainda Estou Aqui.

“Hoje eu estou aqui, vou filmar com pessoas gigantescas da nossa história, ser dirigido por Walter Salles, não tenho palavras. Mas, quando minhas diárias acabarem, eu vou voltar para a Sala dos Toninhos, em Campinas, para lavar o banheiro e receber outros grupos que vão se apresentar lá”, lembrou.

Ao ser questionado se já imaginava que o filme iria repercutir tanto, Daniel lembrou de uma conversa com o diretor Walter Salles no set de filmagens. “Eu falei que esse filme já era sucesso e ele falou: ‘tomara, né?’ […] Eu não tinha noção de tão grande [ia ser a repercussão], mas eu sabia que esse filme ia chegar em certos lugares”, contou.

O ator que interpreta Marlon também falou da forma que Ainda Estou Aqui foi recebido pela mídia internacional. Ele avalia que, no exterior, o Brasil é mais conhecido pela Bossa Nova e pelo futebol e que, pelo cinema, não há uma super representação. “Só a indicação já é prêmio total. Para o Brasil, para a política do Brasil e economicamente para o Brasil”, disse.

Daniel ponderou que a trama do filme no cenário atual ajudou com a repercussão positiva. “Depois que a gente passa quatro anos vivendo uma pandemia e um pandemônio, ele [Walter Salles] vem com essa história que reforça tudo que a gente luta contra. Essas coisas horríveis da época da ditadura, que, de uma certa maneira, continua nas periferias”, avaliou.

Bastidores de Ainda Estou Aqui

Daniel revelou que gravar com Fernanda Torres foi, em primeiro lugar, muito divertido. “Ela é muito solista, muito humana”, afirmou o artista de Campinas.

Para ele, a cena é de uma grande representação, “porque o Marlon é um funcionário do fórum onde a Eunice trabalhava e ele [personagem] abre a porta sabendo o que vai acontecer, quando ele fala ‘parabéns’ é porque ele sabe a importância daquele documento para ela. Quando ela recebe aquele atestado de óbito, é um alívio na vida dela”, explicou.

“Eu falo que é meu minuto gigantesco dentro dessa obra transcendental e, agora, universal”, falou Daniel de Almeida Santos. “É gigante trabalhar com as duas e estar nesse filme que agora está sendo abraçado pelo mundo inteiro.”

Indicações ao Oscar

Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz. Daniel avalia que há grandes chances do longa ser vitorioso na premiação.

“Eu acredito que o Brasil consegue trazer isso, sim, e vai ser maravilhoso para esse momento, para o nosso país e para a nossa arte em geral. Eu só tenho que agradecer a toda a equipe desse filme, toda a construção, Walter Salles, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello”, disse.

A trajetória de Daniel

Nascido em Coruripe, no Alagoas, Daniel veio para Peruíbe, no litoral paulista, aos 4 anos de idade, com seu pai, trabalhador da construção civil, sua mãe, costureira, e mais 5 irmãos. A família avaliou que não teria muito futuro na cidade litorânea e, quando teve oportunidade, eles se mudou para Campinas, em 1993. Na época, ele tinha 12 para 13 anos.

Desde pequeno, Daniel sempre gostou de TV, novelas e filmes. Quando criança, ele costumava fazer seu próprio “dicionário” com fotos de artistas e escrevendo suas biografias. A mãe dele, Maria de Lourdes, o contava que, desde menino, ele ficava falando que, quando crescesse, se tornaria ator.

Ao chegar em na periferia do Jardim Icaraí, em Campinas, Daniel relembra que precisou colocar o seu sonho de lado, porque a sobrevivência gritava. Ele passou a trabalhar em um restaurante no bairro Cambuí, começando entregando comandas para clientes e, depois, como ajudante de cozinha.

Um certo dia, enquanto trabalhava, o ator leu no jornal o anúncio para um curso de iniciação teatral gratuita. “Duas palavras me chamaram a atenção: o teatro, que era o sonho da minha vida, e o gratuito, que era a possibilidade”, disse Daniel. Enquanto participava das aulas, ele continuou trabalhando com bicicletaria e como vendedor. Algum tempo depois, um colega de Daniel abriu uma produtora de vídeo em Campinas e ele trabalhou como ajudante geral, cinegrafista e editor.

Aos poucos, o artista, que sempre teve a educação como uma de suas paixões, foi convidado para dar aulas de teatro, percussão e de cinema em projetos de periferia da cidade. Para ele, o projeto é muito importante porque seus alunos vivem a mesma realidade que ele viveu anos atrás.

“Eu sei os desejos e sonhos [deles] e é minha obrigação e meu dever compartilhar, não só o saber com todos os meus alunos, mas também meu tempo para ouvi-los e pensarmos ou sonharmos um mundo mais justo”, disse.

Daniel revelou que tem muita coisa boa vindo aí em 2025. Ele é o protagonista do curta Arapuca, vai participar da segunda temporada de Colônia, está no elenco de Tarã, ao lado de Xuxa e Angélica, e do curta Gerônimo, Dentro e Fora da Casca.

Além disso, o último trabalho gravado pelo ator foi a série Tremembé, que conta, entre outras coisas, a história de Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa.