Quem é o feminicida que matou assistente social no DF e queimou carro

Edilson de Sousa Nascimento (foto em destaque), 35 anos, foi preso neste sábado (23/11) sob suspeita de matar a assistente social Bertha Victoria Kalva Soares, 27 anos. O corpo da jovem foi encontrado na sexta-feira (22/11), em Ceilândia, com lesões e sinal de estrangulamento. O homem negou as acusações durante interrogatório.

A coluna apurou que Edilson coleciona uma longa ficha criminal. O homem, inclusive, estava em liberdade condicional desde março deste ano por um crime que cometeu em 2012. À época, o criminoso estuprou e tentou matar uma outra vítima.

O homem foi detido pelo feminicidio de Bertha no Condomínio Vista Bela, em Ceilândia, mesma região em que o corpo da assistente social foi encontrado.

Após uma apuração rápida de equipes da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), agentes descobriram que Edilson – que utiliza tornozeleira eletrônica – e Bertha se conheceram há três dias. Trocas de mensagens e testemunhas confirmaram os fatos.

Segundo as investigações, o suspeito simulou uma amizade com Bertha, saiu no carro da vítima e, tempo depois, a matou. Após tirar a vida da mulher, o autor ateou fogo no veículo ainda perto do local onde o corpo foi achado.

O caso

O corpo de Bertha foi encontrado por populares, jogado em uma mata na quadra 5, conjunto C do condomínio, às margens da DF 180. Próximo ao endereço, um carro foi localizado, em chamas. Edilson foi preso em flagrante.

Por volta das 23h50 de sexta-feira (22/11), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para uma ocorrência de incêndio em automóvel no Condomínio Vista Bela.

Segundo o CBMDF, quando equipe de socorristas chegou ao local, o Fiat Uno Mille, de cor prata, estava em chamas. Os militares extinguiram o incêndio.

No entanto, posteriormente, foram acionados novamente. Populares encontraram um corpo, em uma área de mata, próximo ao lugar onde o carro havia sido incendiado.

Chegando ao local, os bombeiros localizaram a vítima. A Polícia Militar (PMDF) isolou o local. E a Polícia Civil (PCDF) foi acionada para investigar o caso.