Quem é o garoto executado pela milícia por morar em área do CV no Rio

O adolescente de 17 anos executado por milicianos nesta quarta-feira (5/2), em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi identificado como Fábio Freitas Corrêa. Ele foi morto após comprar um refrigerante para a família. O garoto teria sido executado por ser morador de uma região dominada pelo Comando Vermelho (CV), facção inimiga mortal da milícia carioca.

De acordo com as primeiras informações, Fábio passava pela Praça Jardim Bangu 2 quando foi alvejado. Testemunhas afirmam que homens armados desceram de um carro e atiraram contra o adolescente. As investigações preliminares indicam que os disparos teriam partido de milicianos.

A vítima morava na Vila Kennedy, região dominada por traficantes do Comando Vermelho. Faccionados estão em guerra com milicianos que atuam na localidade onde o adolescente foi executado. O jovem visitava parentes na área inimiga onde morava.

A vítima foi atleta de uma escolinha de futebol em Nova Iguaçu e tinha sonho de jogar profissionalmente. Familiares garantem que o menor não tinha envolvimento com o crime. A Polícia Militar informou que militares do 14º BPM (Bangu) foram à Praça do Jardim Bangu onde encontraram o corpo do rapaz. A área foi isolada para a perícia.

Na manhã desta quarta (5/2), a família de Fábio esteve no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio para fazer a liberação do corpo.