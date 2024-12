Quem é o influenciador trans Miguel Kashiura, de Ilhados com a Sogra

Miguel Filpi é um dos genros da nova temporada do Ilhados com a Sogra, reality show da Netflix que chega ao catálogo do streaming no próximo dia 2. Integrante da família Kashiura, o rapaz é casado com Camila e enfrenta as provas do programa com Celina, sua sogra.

Analista de dados, Miguel coleciona mais de 71 mil seguidores no Instagram. Na página, o rapaz costuma falar sobre o seu processo de transição de gênero.

Em um dos vídeos, por exemplo, Miguel questiona se é necessário contar que é um homem trans. “Tenho tanto orgulho de mim e de quem me torno a cada dia. Não quero esconder não (risos). E conto logo no começo, pra poupar energia, desconforto e tempo dos dois!”, afirma.

Após conversarem on-line por mais de um ano, Camila e Miguel se conheceram pessoalmente, se apaixonaram, e Miguel foi morar com a família da namorada — foi então que começaram os conflitos com Celina. Hoje, o casal já tem sua própria casa, e a mãe de Camila se sente afastada da filha, o que se tornou o principal tema das constantes discussões.

Ilhados com a Sogra 2

A nova temporada do Ilhados com a Sogra estreia em 2 de janeiro, com quatro episódios no catálogo da Netflix. Os últimos quatro episódios estreiam em 9 de janeiro, também comandados por Fernanda Souza.

Enquanto os filhos observam, isolados, de dentro de um bunker, sogras, noras e genros lutam para se entenderem e superarem as diferenças. Todos da família contam com o apoio da psicóloga Shenia Karlsson, que também está de volta nesta temporada.

Além da família Kashiura, fazem parte desta nova temporada as famílias Araújo, Damasceno, Mendonça, Queiroz e Sousa.