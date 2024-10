Quem é o pastor da Lagoinha chamado às pressas para fazer oração no SBT?

O SBT, um dos canais de televisão mais tradicionais do Brasil, está enfrentando uma fase delicada desde a morte de seu fundador, Silvio Santos, em agosto de 2024.

Em meio a quedas consecutivas de audiência e mudanças drásticas na programação, Daniela Beyruti, filha do comunicador e atual vice-presidente do canal, tomou uma iniciativa que chamou a atenção dos bastidores da emissora: convidou o pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, para realizar uma oração nos estúdios do SBT, na esperança de reverter a situação.

A decisão de Daniela reflete o momento de incerteza vivido pela emissora, que busca alternativas para reerguer sua audiência em meio à forte concorrência, especialmente da Record, que tem abocanhado uma fatia significativa do público. A espiritualidade entrou em cena como uma estratégia incomum, mas vista por alguns como um recurso para trazer renovação e inspiração em um ambiente de desafios.

André Valadão no SBT – @Reprodução

A presença de André Valadão nos estúdios do SBT não foi um mero ato simbólico. O pastor, que possui uma enorme influência dentro da comunidade evangélica, foi convidado para conduzir um momento de oração com a equipe da emissora, incluindo figuras de peso como Liminha, Márcia Dantas e Marcão do Povo.

A expectativa era criar uma atmosfera mais leve e positiva, abrindo espaço para que as decisões difíceis que o canal tem enfrentado fossem tomadas com clareza e propósito.

“Em tempos de incerteza, a fé pode ser um guia para trazer discernimento e esperança. A oração é uma forma de nos conectar com algo maior e buscar direcionamento”, declarou Valadão durante sua visita aos estúdios.

