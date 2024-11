Quem é o pastor Maycon Gomes, preso em flagrante por tentar matar a esposa

Conhecido na comunidade evangélica do Acre por liderar um dos maiores eventos evangelísticos do estado, o “Aviva Rio Branco”, o pastor Francisco Nivaldo Vieira Gomes, de 53 anos, mais conhecido como Pastor Maycon Gomes, foi preso na madrugada de sábado para domingo (3) em Rio Branco, acusado de tentativa de feminicídio contra sua esposa, Claudia Elisangela Silva de Souza, de 52 anos.

O pastor, ligado à Igreja Assembleia de Deus, agora enfrenta acusações que chocaram a comunidade local e colocam em destaque um episódio de violência doméstica grave.

Maycon Gomes se destacou no meio evangélico do Acre, especialmente pelo “Aviva Rio Branco”, projeto que reúne milhares de fiéis para adoração e pregação. Sua trajetória, antes marcada por um papel de liderança religiosa, agora passa a carregar uma acusação de violência extrema dentro de sua própria casa.

Assista:

A agressão ocorreu na noite deste sábado (2), quando o pastor teria chegado em casa aparentemente embriagado e sob efeito de drogas, conforme informações da Polícia Militar. Uma discussão se iniciou entre ele e a esposa, Claudia, que culminou em um ato brutal: Maycon pegou uma faca e desferiu um golpe profundo no braço esquerdo dela, além de agredi-la com socos no rosto. O ataque ocorreu na presença do filho de Claudia, um adolescente com necessidades especiais, que presenciou toda a violência.

Durante horas, Claudia tentou escapar do apartamento, mas era impedida pelo marido, que demonstrava descontrole e proferia frases desconexas. Em um momento de distração do pastor, a vítima conseguiu sair do local, ferida e perdendo muito sangue. Claudia caiu na calçada da Rua Francisco Mangabeira, onde moradores ouviram seus gritos por socorro.

Eles rapidamente acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos no local e a encaminhou para o pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado foi estabilizado.

A Polícia Militar encontrou Maycon ainda dentro do apartamento, segurando a faca e com roupas manchadas de sangue. Detido em flagrante, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Testemunhas relataram que o pastor estava visivelmente embriagado e em estado de aparente surto, insultando os policiais com palavras ofensivas e gestos agressivos. A faca utilizada na tentativa de homicídio foi apreendida para perícia.

O filho da vítima foi acolhido por uma vizinha, que o levou para casa e cuidou dele até que familiares chegassem. O caso segue em investigação e o pastor Maycon Gomes permanece à disposição da Justiça, enquanto a comunidade evangélica e os moradores de Rio Branco reagem ao impacto das acusações contra o líder do “Aviva Rio Branco”.

The post Quem é o pastor Maycon Gomes, preso em flagrante por tentar matar a esposa appeared first on Fuxico Gospel.