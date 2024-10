Quem é o pastor preso pelo homicídio de mulher trans em motel de Santos

Antônio Lima dos Santos Neto, pastor de 45 anos e engenheiro, foi detido em Santos, São Paulo, sob acusação de homicídio após confessar ter matado Luane Costa da Silva, uma mulher trans de 27 anos, em um motel na cidade.

Antônio, que atua como líder religioso em Santos, é casado e tem três filhos. Conhecido entre fiéis, ele mantinha uma reputação conservadora e engajada na igreja local. A prisão do pastor chocou tanto a comunidade religiosa quanto a cidade.

Relembrando o Caso

Segundo o depoimento do próprio Antônio, ele teria contratado os serviços de Luane, uma profissional do sexo, na noite de terça-feira (22/10). No local, após descobrir que ela era trans, ele decidiu desistir, o que, conforme seu relato, gerou um conflito.

Antônio afirmou que Luane teria se sentido humilhada pela rejeição e solicitado um pagamento adicional para evitar escândalos. Após o pastor realizar o pagamento, a tensão aumentou, e ele relatou que Luane exigiu ainda mais dinheiro.

Os dois então entraram em uma briga física, e, conforme o depoimento, Antônio utilizou uma arma de choque, que teria feito com que Luane desmaiasse.

O pastor fugiu do motel, mas retornou para buscar o celular que havia esquecido. Nesse intervalo, um funcionário do estabelecimento, ao verificar o quarto, encontrou o corpo de Luane e acionou a polícia. Ao retornar, Antônio foi contido pelos funcionários até a chegada das autoridades. Durante o interrogatório, ele admitiu ter cometido o crime.

