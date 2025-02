Quem é o sindicalista presidente da Previ, alvo de auditoria do TCU

O Tribunal de Contas (TCU) aprovou, na última quarta-feira (5/2), a abertura de uma auditoria em caráter de urgência, sobre a gestão da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). O atual presidente é o sindicalista João Luiz Fukunaga, que assumiu o fundo em março de 2023.

Quem é o sindicalista que preside a Previ?

João Luiz Fukunaga é o primeiro sindicalista a chefiar a Previ desde 2010, quando Sérgio Rosa deixou a presidência.

Fukunaga também atua como membro dos Conselhos de Administração da Vale e do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O sindicalista é funcionário de carreira do Banco do Brasil desde 2008.

Em 2012, assumiu a direção do Sindicato dos Bancários de São Paulo e foi coordenador nacional da Comissão de Negociação dos Funcionários do BB.

Em 2022, foi escolhido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) – entidade que reúne os maiores sindicatos do País – para o cargo de Auditor Sindical, atuando nas negociações entre funcionários e a direção do Banco.

O presidente do maior fundo de previdência da América Latina é graduado em história e possui mestrado em história social pela PUC-SP. Seu mandato vai até 31 de maio de 2026. O fundo é responsável por gerir cerca de R$ 200 bilhões e tem quase 200 mil participantes.

Auditoria

Perdas de R$ 14 bilhões na Caixa Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) levaram o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, a aprovar, na quarta-feira (5/2), uma auditoria na instituição. A medida foi determinada em caráter de urgência.

A perda bilionária foi apontada pelo ministro Walton Alencar Rodrigues. Ele enxergou “gravíssimas preocupações” quanto ao fato para indicar a necessidade de urgência na abertura da auditoria.

Os valores deficitários de 2024 são referentes ao Plano 1 da Previ. Rodrigues entendeu haver discrepância, pois em 2023 os valores foram superavitários em R$ 5,5 bilhões.