Quem é Patrícia Parada, modelo apontada como novo affair de Belo

Belo não perdeu tempo e fez a fila andar mais uma vez. Mesmo após passar o Natal com a ex-esposa Gracyanne Barbosa, o pagodeiro não está interessado em uma volta e já teria até mesmo um novo amor. Trata-se de Patrícia Parada, modelo de 27 anos.

Patrícia é campeã de fisiculturismo e ostenta um corpo definido nas redes sociais. Com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, ela compartilha fotos e conteúdos sobre viagens, treinos na academia e dicas de exercícios. Ela também é empresária e tem uma marca de roupas de praia.

De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, o cantor e a nova amada vão passar o Réveillon juntos. O artista, aliás, numa verdadeira boa ação de final de ano, já teria até mesmo comprado um carro novo para a beldade.

Belo se apresentou nessa segunda-feira (30/12), numa festa de pré-réveillon em Japaratinga (AL), e a modelo estava presente.

Romances de Belo

Vale lembrar que, após o término com Gracyanne, Belo viveu um rápido affair com a modelo Rayane Figliuzzi, que esteve no navio do cantor no dia 10 de dezembro.

Apesar do novo affair com Patrícia Parada, o pagodeiro não descartou Rayane de sua vida e também não deu indícios de querer um romance em definitivo para começar 2025.