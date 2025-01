Quem é Zerb, DJ de SP que bombou ao lado de Coldplay e Wiz Khalifa

São Paulo — Nascido na cidade de São Paulo, DJ Zerb, nome artístico de Matheus Zerbini Massa, conquistou o mundo em 2024.

Aos 26 anos, foi o primeiro brasileiro a colaborar com a banda britânica Coldplay, lançou uma música com a dupla americana The Chainsmokers, e recebeu convite do DJ norueguês Kygo e da banda Imagine Dragons para remixar um som.

Agora, acaba de lançar uma música, “Location”, com os rappers Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa, dois dos maiores nomes do hip hop na atualidade.

Ao Metrópoles, Zerb contou como é a sensação de ser um brasileiro com tantas conquistas no exterior.

“Eu já tenho 12 anos de carreira e o processo de internacionalizar ela foi bem longo e começou em 2019. Esse ano [2024] eu pude com os artistas que sempre foram as minhas maiores influências”, disse.

Tudo isso consolidou o músico e produtor como um dos maiores nomes da música eletrônica. A música Mwaki, que foi o ponto de virada na carreira de Zerb, foi reconhecida como uma das 10 melhores músicas eletrônicas do ano pelo Spotify, colocando o DJ paulistano entre os 10 artistas brasileiros mais ouvidos no exterior em 2024, ao lado de Anitta e Mc Gw.

Mwaki foi uma colaboração de Zerb com a cantora queniana Sofiya Nzau e se tornou um fenômeno global, somando mais de 300 milhões de streams em todas as plataformas de música. O videoclipe do hit, gravado no Quênia com 130 artistas locais, ultrapassou 30 milhões de visualizações.

A música também rendeu ao DJ a 7ª posição no Top 100 Global do Shazam. A única outra artista brasileira no ranking é Pabllo Vittar.

Parcerias de Zerb

O DJ paulistano lançou, em março deste ano, a música Addicted, com a dupla americana The Chainsmokers, que soma mais de 220 milhões de plays no Spotify. Durante show no Tomorrowland Bélgica, no ano passado, ele apresentou a música e remixou Fire, de Meduza, OneRepublic e Leony.

Em agosto, Zerb se uniu no estúdio com Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay, e eles lançaram uma nova versão de feelslikeimfallinginlove. Ele foi o primeiro brasileiro a colaborar com o grupo.

O DJ Kygo e a banda Imagine Dragons o convidaram para remixar a música Stars Will Align. Nessa sexta-feira (3/1), aconteceu o lançamento da música Location, de Zerb em parceria com Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa.

“Estou muito feliz com essa nova collab com o Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa, que são artistas que já me influenciaram e eu ouvi muito a minha vida inteira”, contou o produtor.

Atualmente, o brasileiro está em turnê mundial pela América do Norte e Europa. O impacto da música Mwaki fez com que o DJ saísse do quase anonimato para se tornar um dos nomes mais promissores da música eletrônica.