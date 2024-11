Quem era a cantora e ativista Santrosa, encontrada morta e decapitada em Mato Grosso

A cantora e suplente de vereadora transexual Santrosa, de 27 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Sinop, no estado de Mato Grosso, no dia 10 de novembro. O corpo da artista apresentava sinais de violência, incluindo decapitação e membros amarrados. Até o momento, as autoridades não identificaram suspeitos relacionados ao crime. Santrosa havia se candidatado a uma vaga na câmara municipal nas eleições de 2024, mas não conseguiu ser eleita.

No entanto, ela estava prevista para assumir a posição de suplente no próximo ano. A Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso já solicitou a intervenção do Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia (GECCH) para garantir que a investigação do caso seja conduzida com rigor. Na sua trajetória política, Santrosa defendia a ampliação do acesso à cultura para as comunidades periféricas e a promoção dos direitos da população LGBTQIA+.

Ela também se destacou na luta contra a discriminação, buscando visibilidade e respeito para as pessoas trans. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) revelam que o Brasil lidera o número de assassinatos de pessoas trans, com 145 mortes e dez suicídios registrados em 2023.

O desaparecimento de Santrosa ocorreu no dia 9 de novembro, quando saiu de casa e não retornou. A família, preocupada com sua ausência, registrou um boletim de ocorrência após a artista não comparecer a um show que estava agendado. Nas redes sociais, amigos e admiradores têm deixado mensagens de condolências e clamado por justiça em relação ao assassinato da cantora.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias