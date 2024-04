Quem era Afonso Monaco, jornalista da Record que morreu aos 78 anos

O jornalista investigativo Afonso Monaco morreu, na sexta-feira (12/4), aos 78 anos, após lutar contra um câncer. A notícia foi confirmada pela família do repórter e pela Record, emissora na qual ele trabalhava.

Um dos principais nomes do Domingo Espetacular, o profissional estava na empresa há mais de 50 anos: “É com profundo pesar que a Record comunica e lamenta o falecimento do jornalista Afonso Monaco, aos 78 anos, na noite desta sexta-feira, 12 de abril, vítima de um câncer”, começou a nota da Record.

O texto ainda elogia o jornalista: “Sua partida deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro. Nos mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Afonso é um dos repórteres mais respeitados do Brasil emprestando sua credibilidade às matérias que nos últimos anos estavam na Record. Seu compromisso com a verdade e sua paixão pelo jornalismo deixam um legado inestimável”, afirmou o comunicado, antes de completar:

“Nos últimos 20 anos, estava na equipe de repórteres do Domingo Espetacular. Na revista eletrônica, Monaco foi responsável pela cobertura de casos de extrema relevância para o telespectador, entre eles o de Madeleine McCann, desaparecida desde maio de 2007”, apontou.

No fim, os representantes da emissora enviaram mensagem de apoio aos familiares do repórter: “Neste momento, expressamos nossos sentimentos à família, em especial à sua esposa e seus filhos. Aos amigos e colegas de profissão que a memória de Afonso Mônaco permaneça viva e inspiradora para todos nós”.

Eduardo Ribeiro, ex-âncora do Domingo Espetacular e atual titular do Fala Brasil, foi um dos que homenagearam o comunicador, que também teve passagens marcantes pelo Fantástico e pelo Globo Rural.

“Um veterano da TV brasileira nos deixou. Afonso Monaco, 50 anos de Jornalismo. Estava lutando contra um câncer, que se espalhou. Eu estive com ele no hospital, recentemente. Afonso foi químico, estudou engenharia, ciências sociais. Ele teve uma linda história”, afirmou.

O velório de Afonso Monaco será realizado neste sábado (13/4), das 14h às 18h, no Funeral do Morumbi.

O jornalista era o único profissional que restou da primeira formação do Domingo Espetacular, programa que completa 20 anos no ar no próximo dia 18 de abril.

Vigiado pela Abin com programa espião O jornalista Afonso Monaco, veterano da televisão brasileira, foi monitorado pela Abin durante o governo de Jair Bolsonaro. O Metrópoles descobriu, em fevereiro, que o repórter, que há anos trabalhava na TV Record, teve seu número de telefone rastreado por meio do programa espião israelense FirstMile.

A vigilância ocorreu no período em que o jornalista integrava a equipe do programa Domingo Espetacular, para o qual produzia reportagens investigativas. Hoje com 78 anos, ele está afastado das telas por motivos de saúde, mas segue como funcionário da Record.

À coluna, Mônaco disse não fazer ideia do motivo pelo qual foi monitorado: “Noventa e nove por cento das minhas matérias eram ligadas à (cobertura de) polícia. Portanto, nem desconfio o porquê do interesse por mim.”

Nas investigações que miram a chamada Abin paralela, a Polícia Federal apura o uso indevido do software para a produção de dossiês e para bisbilhotar alvos políticos de interesse do governo.