Quem era Keila Ferreira, bispa da Assembleia de Deus que morreu em SP

São Paulo — Pastora da Assembleia de Deus do Brás, a bispa Keila Ferreira faleceu nesse sábado (1º/2) aos 52 anos. Keila era uma importante liderança da congregação e sua morte foi lamentada por autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo Tarcisio de Freitas (Republicanos).

1 de 4 Keila Campos Costa Ferreira Reprodução/Instagram 2 de 4 Keila e seu esposo Samuel Ferreira Reprodução/Instagram 3 de 4 Bispa faleceu aos 52 anos Reprodução/Instagram 4 de 4 Keila era pastora da Assembleia de Deus do Brás Reprodução/Instagram

Keila era esposa do bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil e filho do ex-deputado federal Manoel Ferreira. A família da bispa reúne uma das importantes lideranças da Assembleia de Deus no Brasil.

Nascida em Campinas em 3 de abril de 1972, Keila era uma das lideranças da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, localizada no Brás, na região central de São Paulo.

Ela era mãe do pastor e presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Manoel Ferreira Neto, e Marinna Ferreira, evangelista e líder da Frente Jovem do Congresso da Oração e Ação Feminino no Estado de São Paulo. A pastora também era avó de dois netos, Samuel e Manoel.

Entenda o caso