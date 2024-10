Quem era o lutador brasileiro, ex de Demi Lovato, achado morto nos EUA

Conhecido pelo apelido de Guilherme Bomba, o lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos foi encontrado morto nesta terça-feira (15/10), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha 38 anos e deixa uma filha de 1 ano. A causa da morte ainda não foi revelada.

Nascido em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele ficou famoso no esporte em 2014, quando participou do The Ultimate Fighter Brasil. No reality show, ele fez parte da equipe treinada por Chael Sonnen.

Morando nos EUA, ele participou de uma luta no Ultimate Fighting Championship (UFC) no mesmo ano da participação no programa. Treinado por Sonnen, ele foi derrotado por Luke Zachrich. Ao todo, ele participou de 16 combates, dos quais venceu 10.

Longe dos ringues, ele teve envolvimentos amorosos com famosas. Os relacionamentos mais conhecidos dele foram com Demi Lovato e Fernanda Paes Leme.