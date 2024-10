Quem era o soldado do Exército que morreu após queda de árvore no SMU

Nas redes sociais, amigos e parentes de Iury Araújo Azevedo, de 19 anos, soldado que morreu vítima de uma queda de árvore no Setor Militar Urbano (SMU), lamentaram a tragédia. “Me visita nos meus sonhos e me conta como vai você aí no céu”, escreveu uma seguidora. “É inaceitável sua morte, irmão”, completou a jovem.

Veja quem é Iury:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Iury Araújo Azevedo Reprodução/Redes Sociais 2 de 3 Soldado do Exército Brasileiro Iury Araújo Azevedo morreu após uma árvore cair sobre ele no quartel do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília Reprodução/Redes Sociais 3 de 3 O acidente ocorreu nesta sexta-feira (11/10) após forte temporal no Setor Militar Urbano Reprodução/Redes Sociais

A despedida do jovem ocorrerá neste domingo (13/10), no Cemitério Campo da Esperança do Gama. O velório começa às 13h30. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h.

Iury havia ingressado no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília em março deste ano. Ele deixa um filho.

O acidente ocorreu nesta sexta-feira (11/10) no Setor Militar Urbano. Iury descia a bandeira nacional durante forte tempestade no quartel quando foi atingido pelo tronco. A morte foi confirmada pelo Comando Militar do Planalto.

Um outro militar estava com Iury na hora do acidente. Ele se feriu e foi levado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), onde permanece fora de risco.

Em nota, o Exército lamentou a morte do praça. “Era um militar exemplar, que serviu ao Exército Brasileiro com bravura e dedicação. Sua perda é irreparável para sua família, amigos e companheiros de farda”.

O batalhão vai instaurar um Inquérito Policial Militar para averiguar as circunstâncias do acidente.

Alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta para chuvas e ventos intensos, com até 60 km/h, no Distrito Federal, na sexta-feira. O aviso orientava para não abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda.