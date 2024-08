Quem era Tuíre Kayapó, ativista indígena que morreu aos 54 anos

Precursora na luta das mulheres indígenas por direitos e símbolo de resistência e luta por justiça dos povos originários, a ativista Tuíre Kayapó morreu, nesse sábado (10/8), aos 54 anos. Ela lutava contra um câncer no colo do útero.

A ativista será sepultada neste domingo (11/8) na aldeia Gorotiré, em Cumaru do Norte, no sul do Pará. Ela será enterrada ao lado da única filha biológica.

A ativista dedicou a vida para defender os direitos dos povos indígenas e garantir a proteção das florestas. Mesmo passando pelo tratamento de câncer, Tuíre coordenava um projeto para ensinar mulheres da aldeia a costurar.

Luta pela proteção do direito dos indígenas e das florestas Tuíre foi reconhecida como uma liderança dos povos originários do Brasil, mesmo sem receber o título de cacique. Entre as pautas defendidas por ela, estavam o combate do garimpo em terras indígenas e o posicionamento contrário ao marco temporal.

Em 1989, a imagem de Tuíre colocando um facão no rosto do então presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, chegou a repercutir mundialmente. O episódio ocorreu durante o I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, em Altamira, Pará, em 1989.

À época, a ativista ficou conhecida pela resistência à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Além disso, ela foi intitulada como a menina de 19 anos que desafiou o “homem branco”.

“Durante toda a sua vida, Tuire dedicou-se com coragem e determinação à proteção das terras indígenas, à defesa da cultura de seu povo e à garantia de direitos que asseguram a continuidade de uma antiga herança ancestral. Sua figura se tornou um ícone global, reverenciada por sua firmeza em momentos críticos e por sua habilidade em articular as demandas de seu povo com os desafios contemporâneos”, escreveu a Associação Floresta Protegida em comunicado publicado no Instagram.

Autoridades lamentam morte de ativista O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se solidarizou com familiares e amigos: “Hoje perdemos a liderança Tuíre Kayapó, uma referência na defesa dos povos originários do nosso país. Solidariedade aos familiares e amigos de Tuíre”.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) também publicou uma nota de pesar.

“Tuíre Kayapó dedicou sua vida à proteção de seu povo e de seu território, sempre guiada pela busca por direitos e respeito aos povos indígenas. Seu legado de resistência continuará a inspirar aqueles que lutam por um Brasil mais justo para os povos indígenas”, diz a publicação.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, também se manifestou. “Que os ancestrais te recebam, Tuíra. Seguiremos aqui honrando sua luta”, escreveu em um post no X (antigo Twitter).