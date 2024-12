Quem era Tullio Guimarães, ator e dramaturgo que marcou o teatro do DF

O ator, professor e dramaturgo Tullio Guimarães, que morreu aos 61 anos em decorrência da gravidade da cirrose hepática, se formou pela Faculdade Dulcina de Moraes, em Brasília, e fez história na cena teatral do quadradinho.

Tullio foi um dos atores e diretores de teatro mais atuantes em Brasília, trabalhando com importantes diretores brasileiros e estrangeiros.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Tullio Guimarães morreu aos 61 anos Reprodução/ Instagram 2 de 3 Ele estava internado em decorrência da gravidade de um quadro de cirrose hepática Divulgação 3 de 3 Tullio marcou a cena do teatro de Brasília

Ele participou de vários festivais de artes cênicas e há 15 anos comandava o grupo Viva a Vida, composto por atores da terceira idade. No programa, ele falava desse projeto, da carreira e de sua experiência como professor de teatro.

Além disso, Tullio também trabalhava no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, que lamentou o seu falecimento. “Tullio vive. Foi aqui que ele pisou pela última vez em seu espaço sagrado e onde trabalhou por todo este ano, incansavelmente”, afirma a nota.

Em um gesto de homenagem, o espaço anunciou a renomeação de uma de suas salas em tributo ao artista.

“Toda a nossa gratidão e honra por sabermos que esta foi sua última casa de criação e delicioso delírio artístico: de sonhos. A partir de hoje, seu nome é o de nossa sala que dá o início a tudo: a sala em que tanto trabalhou, aquela em que todo artista começa a criar, a que talvez não tivesse nome até hoje porque só poderia ter seu nome. Pois é assim que queremos associá-lo e honrar seu legado: como o gigante artista e docente que você é”, completaram.

Morte de Tullio Guimarães

Tullio Guimarães estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em decorrência da gravidade da cirrose hepática. Bruno Guimarães, irmão de Tullio, postava atualizações do quadro de saúde do familiar no Instagram.

“Em decorrência da gravidade da cirrose hepática e motivada pela recaída do meu irmão que bebeu com ‘amigas e amigos’ que não fizeram nada para impedi-lo, meu irmão está em estado crítico, podendo vir a óbito. Nós da família estamos com o coração dilacerado por essa triste situação”, disse Bruno, em postagem feita há dois dias.

Na publicação mais recente, feita neste sábado (28/12), Bruno contou ter sido chamado pela equipe de cuidados paliativos do Hran para atualizações sobre o quadro de saúde do irmão.

“A dor que minha mãe e eu estamos vivendo é indescritível”, diz ele, pedindo ainda ajuda para custear o velório e cremação do irmão.

Amigos lamentam

A morte de Tullio Guimarães gerou grande comoção entre amigos e artistas, que prestaram homenagens nas redes sociais. O jornalista, diretor e roteirista Sérgio Maggio destacou: “Tullio Guimarães, amigo, artista, mestre fogoso, brincante latino. Ficamos tristes e saudosos porque existiam tantos sonhos no caldeirão”.

A atriz, cantora, locutora e curadora de cinema Wol Nunnes também lamentou a perda: “Quanta falta já sentimos na nossa alma artística brasiliense. Siga em paz, amadinho, em amor e em luz! Amamos você eternamente”.