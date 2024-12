Quem foi a primeira pessoa a socorrer Lula após a queda no Alvorada

O presidente Lula relatou a auxiliares que a primeira pessoa a socorrê-lo após levar uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em 19 de outubro, não foi sua esposa Janja.

A ministros, Lula contou que, depois que conseguiu se levantar da queda, se dirigiu até o telefone localizado na suíte presidencial, de onde ligou para seus seguranças.

O Palácio do Planalto deu orientações para os ministros que vão participar da confraternização de fim de ano com o presidente Lula TV Globo/ Reprodução Lula está internado desde terça-feira (10/12) no hospital Sírio-Libanês em São Paulo Hugo Barreto/Metrópoles Após passar por cirurgia de emergência na terça-feira (10/12), Lula fez novo procedimento cirúrgico na quinta-feira (12/12) Hugo Barreto/Metrópoles Carcereiro de Lula, Paulão (na foto de terno logo atrás do presidente) virou segurança do petista na Presidência REPRODUÇÃO/TWITTER Agência Brasil

O primeiro a chegar foi o agente da Polícia Federal Paulo Júnior, o “Paulão”. O policial foi carcereiro de Lula na prisão em Curitiba e, desde 2023, virou segurança do petista na Presidência.

A primeira-dama, segundo relatos do presidente, estava no andar térreo do Palácio da Alvorada fazendo outras atividades. Lula levou a queda quando estava cortando as unhas.