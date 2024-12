Quem foram os escolhidos para sentar com Lula no almoço no Alvorada

O cerimonial da Presidência dividiu os ministros que participaram do almoço de confraternização com Lula nesta sexta-feira (20/12), no Palácio da Alvorada, em seis meses diferentes.

Uma das mesas mais disputadas era a do presidente. Segundo apurou a coluna, sentaram-se com Lula a primeira-dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros cinco ministros:

Rui Costa (Casa Civil);

Fernando Haddad (Fazenda);

Nísia Trindade(Saúde);

Ricardo Lewandowski (Justiça);

Margareth Menezes (Cultura).

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Eles participaram de um almoço de confraternizaão VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 3 Lula se reuniu com ministro na sexta VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 3 Lula e Janja receberam ministros Ricardo Stuckert/Presidência da República

Como a coluna noticiou mais cedo, o almoço de confraternização de Lula com ministros teve teste de Covid-19 para os convidados na entrada e discursos do presidente e de Janja.

Em sua fala, Lula agradeceu aos ministros pelo trabalho e fez um relato sobre os episódios em que quase morreu ao longo de seus 79 anos, incluindo a recente cirurgia na cabeça.