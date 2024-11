Quem ganha? Os países mais saudáveis ​​(e os menos) do mundo!

Existem vários fatores que podem tornar uma nação e sua população muito ou nada saudáveis. A partir de dados do Índice de Prosperidade Legatum (LPI), reunimos os 15 países mais saudáveis e os 15 mais insalubres do mundo. O relatório classificou as nações com base numa série de critérios relacionados à saúde, tais como o acesso aos serviços, a qualidade da prestação dos cuidados de saúde, as taxas de mortalidade e doenças. Por fim, calculou uma proporção para avaliar o quão próximo cada país está da melhor pontuação global.

