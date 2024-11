“Quem me conhece sabe”: Kiki Bispo comenta denúncia de abuso de poder durante campanha

O líder da bancada governista na Câmara de Vereadores de Salvador, Kiki Bispo (União), falou ao Bahia Notícias sobre a denúncia de abuso de poder econômico e compra de votos durante sua campanha à reeleição na Casa. Eleito para o quarto mandato a partir de 2025, o vereador conta que já superou o ocorrido e fala em manter o “legado político” na cidade.

O edíl afirma que compreendeu a retirada da denúncia como uma retratação pública.“Eu entendo que foi matéria vencida, a própria retirada [da denúncia] do vereador que publicou eu entendi como se fosse uma retratação, uma retratação tácita. Portanto, pra mim é uma matéria que já passou, sou advogado de formação e pauto as minhas ações sempre com muita legalidade, quem me conhece sabe”, afirma.

A denúncia foi feita pelo vereador Anderson Ninho (PDT), e segundo Bispo a denúncia não afetou a dinâmica legislativa. “E eu não vou colocar em risco um histórico político, um legado político que a gente construiu ao longo de anos por nenhuma espécie de compra de votos”, completou.

Com relação ao cenário eleitoral, o representante do União Brasil afirmou que a presença das redes sociais foi delimitante na última disputa. Apesar da mudança, Bispo discorda de colegas que defendem que o eleitorado tenha se tornado “apático” com relação à política:

“Foi uma eleição, eu diria, dentro da normalidade. Até mesmo porque, do ponto de vista municipal, viemos de uma eleição extremamente atípica, que foi a eleição em meio a pandemia. Então tivemos uma eleição onde cada vez mais as redes sociais tem se notabilizado, o eleitor, ele tem cobrado muito de forma online. Acredito que essa é a nova vertente da política, nosso povo está querendo ver o conteúdo da obra inteira e não só mais véspera de eleição”, disse.