Quem será o campeão carioca de 2025? Veja as odds para apostar

Considerado o campeonato estadual mais charmoso do Brasil, o Carioca começa neste fim de semana. No sábado (11/1), às 16h, o atual campeão Brasileiro e da Libertadores, Botafogo, enfrenta o recém-promovido Maricá, no Nilton Santos. No mesmo dia, às 16h30, o Vasco recebe o Nova Iguaçu em São Januário.

No domingo (12/1), o Flamengo, atual campeão carioca, joga contra o Boavista no estádio Batistão, em Sergipe, às 16h. Já o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa em Moça Bonita, às 19h.

E se você é novo no mundo das bets, confira depois nosso artigo de sites de apostas para iniciantes.

Quem levantará a taça do Carioca 2025?

Como de costume, os quatro grandes times do Rio de Janeiro iniciarão o campeonato estadual com elencos alternativos enquanto os jogadores principais fazem uma pré-temporada estendida.

Nesse período, clubes menores têm a oportunidade de somar pontos e até mesmo disputar uma vaga nas semifinais, como ocorreu com o Nova Iguaçu no ano passado.

Mas, quais são as odds para os times conquistarem o troféu do campeonato estadual mais charmoso do Brasil? Conferimos na Superbet, uma das principais casas de apostas do país, e trazemos agora para você.

Fluminense – odd* 5.25

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense teve um 2024 aquém do esperado. O Tricolor Carioca lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro até a última rodada, conseguindo se salvar.

Para 2025, a equipe comandada por Mano Menezes, que renovou o contrato, é o time carioca que mais se movimentou no mercado até agora. Já são seis contratações confirmadas, com destaque para Hércules, volante que estava no Fortaleza. O clube ainda está próximo de anunciar a chegada de Canobbio, uruguaio do Athletico-PR.

Devido à grande mudança no elenco e às incertezas causadas pelo péssimo desempenho em 2024, o Fluminense é o time dos quatro grandes com a menor probabilidade de ser campeão estadual. Para a estreia, a odd para o Fluminense vencer o Sampaio Corrêa é 1.40 enquanto para o adversário ganhar é 6.20 e o empate, 4.90.

Vasco – odd* 5.00

Sem vencer o Carioca desde 2016, o Vasco é o grande que está há mais tempo sem conquistar o Estadual. Entretanto, o desempenho em 2024 trouxe esperanças para a torcida cruzmaltina.

A equipe chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores, terminando o Brasileirão na 10ª colocação e garantindo vaga na Sul-Americana. O destaque da temporada passada foi a chegada às semifinais da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético-MG.

Ainda na expectativa da venda da SAF do clube, o Vasco não fez grandes contratações e aposta na permanência das principais peças do elenco, além de acreditar na evolução de Coutinho, especialmente na parte física.

Na estreia, o Vasco enfrentará o Nova Iguaçu, equipe que o eliminou na semifinal do Carioca de 2024. Nessa partida, a odd para o Gigante da Colina vencer é 1.78. Já para a Laranja Mecânica da Baixada ganhar é 4.10 e o empate, 3.60.

Botafogo – odd* 3.00

Atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, o Botafogo teve um 2024 praticamente perfeito. Com os investimentos e o encaixe do técnico Artur Jorge, o Glorioso praticou um futebol considerado por muitos o melhor da América do Sul.

No entanto, no Campeonato Carioca, o time da Estrela Solitária tem ficado aquém das expectativas. Nas duas últimas edições, a equipe terminou na quinta colocação, contentando-se com o título da Taça Rio. Agora, em 2025, o Botafogo inicia a competição sem um treinador e vendo as estrelas Almada e Luiz Henrique se transferirem para a Europa.

A primeira partida do Botafogo na competição será contra o estreante Maricá. Para o Glorioso vencer, a odd é 1.66, enquanto para a zebra é 4.20. O empate está em 4.15.

Flamengo – odd* 2.50

Maior vencedor da história do Campeonato Carioca, com 38 títulos, o Flamengo entra em 2025 como grande favorito para levantar o troféu. Com um novo presidente, o Rubro-Negro ainda não fez contratações, mas a expectativa é que o time acerte com um atacante para ocupar o espaço deixado por Gabigol, que se transferiu para o Cruzeiro.

O ano de 2024, apesar de ter começado com o título do Campeonato Carioca, foi turbulento para o Flamengo. A eliminação precoce na Libertadores para o Peñarol, nas quartas de final, resultou na demissão do técnico Tite. A chegada de Filipe Luís trouxe esperança para o torcedor, que ainda celebrou o título da Copa do Brasil no fim da temporada.

A estreia do Flamengo será contra o Boavista. A odd para o Rubro-Negro vencer é 1.65, o empate, 3.90, e a vitória do time de Bacaxá está em 4.60.

Pode pintar uma zebra?

Desde 1966, quando o Bangu foi campeão, um time fora dos quatro grandes não conquista o Campeonato Carioca. No ano passado, o Nova Iguaçu chegou perto, sendo derrotado na final pelo Flamengo.

E para este ano, há chances de um dos pequenos surpreender? Segundo a Superbet, o Volta Redonda, que disputará a Série B do Brasileirão, é o que tem mais chances, com odd* 15.00. Logo em seguida vem o Nova Iguaçu, com odd* 35.00.

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 07/01/2025, às 11h55.