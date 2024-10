“Quem tem cara de rato não é ursinho carinhoso”, diz Boulos a Nunes

São Paulo — O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSol, Guilherme Boulos, partiu para o ataque ao prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), no debate da TV Record/Estadão, realizado na noite deste sábado (19/10).

Boulos disse que a gestão Nunes “tem escândalos e esquemas” de corrupção e desafiou novamente, como já havia feito no debate da TV Bandeirantes, o atual prefeito a abrir seu sigilo bancário, em meio a acusações de ligação do prefeito com a máfia das creches investigada pela Polícia Federal (PF).

“Se você é íntegro e correto, abra o seu sigilo bancário”, disse o candidato do PSol. “Quando tem fucinho de rato, rabo de rato, cara de rato, não é ursinho carinhoso”, completou.

Nunes se defendeu resgatando o passado de Boulos como coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e chamando o adversário de “extremista”. “Quem tem que abrir sigilo é o MTST, é o [deputado André] Janones”.

O prefeito, durante o debate, também afirmou que Boulos defendia o fim da Polícia Militar e a descriminalização das drogas.

“Minha vida é limpa. Nunca tive inquérito, condenação”, respondeu Nunes, dizendo, ainda, que reforçou as ações da Controladoria do Município e que tem “tolerância zero contra a corrupção”. “Que moral que você tem? Nenhuma. Foi lá passar pano para o Janones”, rebateu o prefeito, referindo-se ao caso em que Boulos votou contra a abertura do processo de cassação do deputado André Janones (Avante-MG) por prática de rachadinha.

Boulos, em resposta a casos do passado, levou ao debate o caso em que Nunes foi detido, em 1996, armado, após fazer disparos na porta de uma balada em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Nunes, na ocasião, fez um acordo com a Justiça para encerrar o processo. O candidato do PSol disse que “extremista é quem dá tiro para o alto na porta de balada”. O prefeito negou o fato e disse que apenas foi apartar uma briga.

O debate TV Record/Estadão foi o segundo confronto direto entre Nunes e Boulos do segundo turno destas eleições. O primeiro ocorreu na última segunda-feira (14/10), organizado pela Rede Bandeirantes.

Boulos participou ainda de duas sabatinas, uma na rádio CBN e outra na RedeTV! que haviam sido organizadas como debate, mas aos quais Nunes não compareceu.

Na última pesquisa Datafolha sobre as eleições na capital paulista, divulgada na quinta-feira (17/10), Nunes apareceu com 51% das intenções de voto, contra 33% para Boulos.