“Quem trabalha, Deus ajuda”: Wesley celebra gol e destaque na estreia do Colo-Colo no Baianão

O Colo-Colo iniciou sua campanha no Campeonato Baiano 2025 com um empate por 2 a 2 contra o Atlético de Alagoinhas, no último sábado (11), no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A partida marcou o retorno do clube de Ilhéus à elite do futebol baiano após nove anos.

O destaque do jogo foi o atacante Wesley, de 22 anos, que abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo. Ele aproveitou um lançamento preciso de Harã para marcar o primeiro gol do Campeonato Baiano 2025. Com uma atuação de alto nível, Wesley foi eleito o melhor jogador em campo pela transmissão da TVE Bahia e recebeu um troféu da Federação Baiana de Futebol.

Após o jogo, Wesley celebrou o desempenho e o resultado conquistado fora de casa.

“Nós não podíamos sair desse jogo sem o empate. Vivemos momentos difíceis, mas esse resultado é ótimo. Quem trabalha, Deus ajuda, e o time está trabalhando para entregar o melhor”, disse.

O segundo gol do Colo-Colo veio de um pênalti convertido por Matheus Goiano, que entrou no segundo tempo e estreou no Baianão com o pé direito. O jogador também comentou sobre o momento.

“É muito bom fazer um gol na minha primeira vez jogando no Campeonato Baiano. Vamos seguir firmes para conseguir bons resultados”, finalizou.

Com o empate, o Colo-Colo soma seu primeiro ponto na competição e agora se prepara para o próximo desafio. O time enfrentará o Porto nesta terça-feira (14), às 19h15, no Estádio Valdomiro Borges, em Jequié. A partida será transmitida ao vivo pelo canal da TVE no YouTube.