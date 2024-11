Quer ganhar descontos nas contas de energia, água e em viagens?

O Cadastro Único para Programas Sociais identifica e caracteriza as famílias de baixa renda residentes em todo território nacional. Ele permite que o governo conheça melhor a realidade dessa população ao registrar informações como: endereço, características do domicílio, quem faz parte da família, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, deficiência, entre outras.



Além das famílias que vivem com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa as famílias com renda acima desse valor podem ser cadastradas para participar de programas ou serviços específicos. Além das famílias pessoas idosas que moram sozinhas também podem se cadastrar no Cadastro Único.



O cadastro é gratuito e é realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua cidade. O responsável pela família precisa ir ao local de atendimento para fazer o cadastro, levando a Identidade e CPF de todas as pessoas da família e um comprovante de residência (de preferência a conta de luz).



Entre os programas que beneficiam os cadastrados no Cadastro Único estão: Alguns dos principais programas e benefícios federais que utilizam o Cadastro Único são:

Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Pé de meia a Tarifa Social de Energia Elétrica (com desconto de até 65% na conta de energia elétrica);

e a Carteira da Pessoa Idosa que concede o direito de acesso a transporte interestadual gratuito (duas vagas por veículo) ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens para pessoas idosas com renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos.

A partir de 10 de dezembro de 2024 quem tem cadastro único também poderá ter até 50% de desconto na conta de água para quem consome até 15 m³.