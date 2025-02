Quer uma bela ajuda para tonificar a barriga? Veja estes exercícios

Será que desta vez você vai conseguir tonificar a região da barriga? Talvez não esteja fazendo os exercícios certos, mas uma personal trainer revela no que você deve apostar.

Gwenn Jones assinou um artigo para o site Eat This, Not That em que revela dois exercícios que fazem toda a diferença. O ideal é começar a praticá-los o quanto antes.

O primeiro exercício consiste em apoiar-se nas mãos e nos pés, mantendo os glúteos suspensos. Em seguida, estique uma das pernas e tente tocá-la com o braço oposto. Repita o movimento alternando os lados.

Para o segundo exercício, você precisará de uma bola de pilates. Deite-se de costas, estique os braços e as pernas. Depois, flexione um dos joelhos e segure a bola com a mão oposta. Faça o mesmo com o outro joelho e braço.

O objetivo é manter a bola imóvel durante a troca. Faça pelo menos 10 repetições.

