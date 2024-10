“Queria novidade”, diz Carol Barcellos sobre nova etapa da carreira

Carol Barcellos está vivendo uma nova etapa em sua vida jornalística. Após 20 anos no mundo do esporte e o encerramento de seu contrato com a TV Globo, ela se prepara para estrear na emissora CNBC, onde vai apresentar um programa semanal de destinos, aventuras e jornadas culinárias.

A comunicadora conversou com o colunista Flávio Ricco, revelou detalhes do novo projeto e contou o que está buscando ao mudar radicalmente de área, já que o canal, que entra no ar no mês que vem, é focado em negócios.

“Completei 20 anos de Globo durante a Olimpíada de Paris e, ali, fechei um ciclo. Queria novidade. E ter mais tempo e liberdade para tocar projetos. Dias depois, veio o convite da CNBC. Então, tudo novo! Canal, formato, assunto”, começou ela.

Em seguida, Carol Barcellos falou sobre a atração que vai comandar: “Vou apresentar um programa de novos destinos, aventura e de experiências pelo mundo! Tô achando o máximo!!! Também vou falar sobre esporte na CNBC, mas com enfoque em negócios. A proposta tem tudo a ver com o momento que estou vivendo. Em que estou, também, investindo, criando e empreendendo”, pontuou.

Questionada se foi taxada de “louca” por deixar a emissora dos Marinho, a jornalista revelou: “Não… mesmo. Acho que as pessoas entendem o desejo de buscar o desafio. E, para isso, às vezes, é preciso desapegar, dar adeus e recomeçar. Estou feliz demais que este recomeço será na CNBC!”, garantiu.

A apresentadora ainda contou quais são os benefícios da nova jornada: “A liberdade é prioridade. Ter controle sobre meu tempo, poder curtir com minha filha e tocar, também, meus projetos. Agora, é olhar pra frente, aprender, trabalhar muito e crescer! Queria desafios e a vida os trouxe”, encerrou.

O pedido de demissão da Globo

Carol Barcellos, de 43 anos, divulgou, no fim de agosto, que está encerrando sua passagem de 20 anos pela Rede Globo. Nas redes sociais, a jornalista publicou uma “carta” de despedida.

“Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, escreveu ela.

E continuou: “Da reportagem de campo à transmissão do primeiro jogo da seleção feminina, ao vivo, na Copa do Mundo na França. Mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no Planeta Extremo. Na Copa do Mundo no Catar. Nas Olimpíadas do Rio, Tóquio e Paris. Nas Olimpíadas de Inverno, na Coréia do Sul. Nos estúdios do Bom dia Brasil, do Globo Esporte e do Esporte Espetacular. Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias”.

Carol Barcellos completou: “E assim sempre será. A saudade boa já chegou. Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo! Hoje: Obrigada! E que o melhor esteja por vir”, encerrou a jornalista.

O último trabalho de Carol Barcellos pela emissora aconteceu na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que se encerrou no começo daquele mês.