“Quero ser a nova Grazi Massafera”, diz Alane sobre carreira de atriz

Não é novidade que Alane Dias pretende galgar a carreira de atriz na TV Globo. Desde o BBB24, a atriz garante que pretende seguir carreira nas artes cênicas, desejando um papel em uma das novelas da emissora. “Quero ser a nova Grazi Massafera”, disse para o colunista Lucas Pasin, do UOL.

“Obviamente quero ser a nova Grazi. É inegável que ela é uma das minhas grandes inspirações no programa. Tanto ela, quanto a Juliette. A Juliette levou muito a cultura dela para o BBB, e esse também era o meu objetivo”, declarou.

A bailarina contou que Grazi, que também é uma ex-BBB, é uma das suas inspirações: “Com essas comparações surge uma autocobrança enorme. Eu me cobro muito. Quero atender as minhas expectativas e as das pessoas. Mas sei que serei capaz, porque estou lutando muito para tudo isso”.

Sobre se já havia feito algum teste na Vênus Platinada, Alane desconversou, mas revelou qual seria seu papel dos sonhos: uma vilã. “Poderei mostrar meu lado de espinhos e de fúria. Sempre tive uma vontade enorme de viver uma vilã bem carrasca”, frisou.

A mocinha seguiu: “As pessoas me veem ainda muito pelo meu lado meigo e doce, mas, quando se trata de atuação, eu gosto de surpreender. Quero distanciar a Alane do personagem, e viver uma vilã seria incrível”.

Alane Dias foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil, ficando de fora da final por um triz. Durante o confinamento, ela sempre esboçou o desejo de viver do drama e ser reconhecida por suas interpretações. Desde o fim do reality, a paraense já acumula mais de 5 milhões de seguidores.