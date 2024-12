Quina 6609: veja resultado de hoje, quinta-feira (17)

O sorteio do concurso 6609 da Quina, com prêmio de R$ 18,60 milhões, foi realizado na noite desta terça-feira (17), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Se você não conseguiu assistir ao sorteio ao vivo pela RedeTV! às 20h, pode conferir a transmissão completa pelo canal oficial da Caixa e da RedeTV! no YouTube e no perfil da Loterias Caixa no Facebook.

Participaram deste concurso aqueles que registraram suas apostas até as 19h desta terça-feira (17), adquirindo um bilhete em uma unidade lotérica, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50.

Resultado da Quina 6609

O sorteio da Quina, concurso 6609, foi realizado na noite desta terça-feira (17) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP). O prêmio do concurso estava estimado em R$ 18,60 milhões.

Os números sorteados foram: 31 – 40 – 62 – 65 – 72.

Os ganhadores (se houver) serão anunciados em instantes.

Últimos resultados da Quina

Os dez últimos resultados dos sorteios da Quina foram:

Quina 6608 (15/12/2024): 24 – 31 – 44 – 53 – 77

24 – 31 – 44 – 53 – 77 Quina 6607 (14/12/2024): 16 – 37 – 50 – 43 – 59

16 – 37 – 50 – 43 – 59 Quina 6606 (13/12/2024): 31 – 33 – 36 – 59 – 67

31 – 33 – 36 – 59 – 67 Quina 6605 (12/12/2024): 14 – 23 – 27 – 40 – 73

14 – 23 – 27 – 40 – 73 Quina 6604 (11/12/2024): 19 – 24 – 30 – 57 – 75

19 – 24 – 30 – 57 – 75 Quina 6603 (10/12/2024): 27 – 36 – 50 – 68 – 69

27 – 36 – 50 – 68 – 69 Quina 6602 (09/12/2024): 37 – 46 – 51 – 59 – 62

37 – 46 – 51 – 59 – 62 Quina 6601 (07/12/2024): 06 – 19 – 33 – 46 – 47

06 – 19 – 33 – 46 – 47 Quina 6600 (06/12/2024): 04 – 05 – 38 – 45 – 67

04 – 05 – 38 – 45 – 67 Quina 6599 (05/12/2024): 18 – 21 – 29 – 63 – 78

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio é o 6610 e ele acontece na quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.

Qual o prêmio estimado do próximo sorteio da Quina?

O prêmio estimado para o sorteio 6610 será divulgado em instantes.

