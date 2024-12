Quina 6618: veja resultado de hoje, sábado (28)

O sorteio do concurso 6618 da Quina, com prêmio de R$ 1,4 milhão, foi realizado na noite deste sábado (28), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Se você não conseguiu assistir ao sorteio ao vivo pela RedeTV! às 20h, pode conferir a transmissão completa pelo canal oficial da Caixa e da RedeTV! no YouTube e no perfil da Loterias Caixa no Facebook.

Participaram deste concurso aqueles que registraram suas apostas até as 19h deste sábado (28), adquirindo um bilhete em uma unidade lotérica, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com 5 dezenas, custa R$ 2,50.

Resultado da Quina 6618

O sorteio da Quina, concurso 6618, foi realizado na noite deste sábado (28) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP). O prêmio do concurso estava estimado em R$ 1,4 milhão.

Os números sorteados foram: 30 – 60 – 63 – 64 – 66.

Últimos resultados da Quina

Os dez últimos resultados dos sorteios da Quina foram:

Quina 6617 (27/12/2024): 10 – 11 – 24 – 56 – 66

10 – 11 – 24 – 56 – 66 Quina 6616 (26/12/2024): 04 – 05 – 15 – 23 – 26

04 – 05 – 15 – 23 – 26 Quina 6615 (24/12/2024): 04 – 16 – 44 – 64 – 68

04 – 16 – 44 – 64 – 68 Quina 6614 (23/12/2024): 09 – 20 – 30 – 60 – 74

09 – 20 – 30 – 60 – 74 Quina 6613 (21/12/2024): 20 – 25 – 32 – 43 – 57

20 – 25 – 32 – 43 – 57 Quina 6612 (20/12/2024): 20 – 22 – 34 – 38 – 49

20 – 22 – 34 – 38 – 49 Quina 6611 (19/12/2024): 16 – 18 – 34 – 41 – 73

16 – 18 – 34 – 41 – 73 Quina 6610 (18/12/2024): 02 – 08 – 32 – 71 – 75

02 – 08 – 32 – 71 – 75 Quina 6609 (17/12/2024): 31 – 40 – 62 – 65 – 72

31 – 40 – 62 – 65 – 72 Quina 6608 (16/12/2024): 24 – 31 – 44 – 53 – 77

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio é o 6619 e ele acontece na segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

Qual o prêmio estimado do próximo sorteio da Quina?

O prêmio estimado para o sorteio 6619 é de R$ 17 milhões.

