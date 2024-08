Quinta é dia de estreia do Brasil em nove modalidades da Paralimpíada

Nas primeiras horas desta quinta-feira (29) começam, de fato, as competições dos Jogos Paralímpicos de Paris. A agenda do Brasil está cheia para o dia da estreia. São nove modalidades com representação brasileira e a expectativa é que o país conquiste seu primeiro pódio perto do horário do almoço.

Os primeiros atletas brasileiros a competir na capital francesa serão os do tiro com arco, a partir das 4h (horário de Brasília). Juliana Cristina Ferreira e Eugênio Franco participam das classificatórias. Jane Karla e Luciano Rezende estreiam às 8h e Reinaldo Charão ao meio-dia.

O tiro com arco é um dos seis esportes que iniciam suas competições nesta quinta (29), mas sem disputa de medalhas neste no primeiro dia de provas. Estão nesta lista também a bocha, o tênis de mesa, o vôlei sentado feminino, o goalball e o badminton.

A fase de grupos da bocha têm 10 confrontos com brasileiros: as partidas começam às 5h30 e a última delas terá início às 15h30. No tênis de mesa, sete representantes do país estreiam a partir das 5h45. Já no badminton, as primeiras partidas com brasileiros começam a partir das 6h50.





Esportes coletivos

O Brasil estreia no vôlei sentado feminino às 7h, diante de Ruanda. No goalball, a seleção feminina encara a Turquia, às 5h30, e a masculina, atual campeã paralímpica, enfrenta a França às 12h30.

Chance de pódio

Nos esportes em que existe a possibilidade de medalha, os brasileiros primeiro precisam passar pelas eliminatórias.

No ciclismo, Carlos Alberto Soares corre a prova de perseguição de 3.000 metros na categoria C1 às 7h22. Caso avance para a final, ou dispute o bronze, ele pode se tornar o primeiro medalhista brasileiro na Paralimpíada de Paris a partir das 11h07.

Na natação, são diversas eliminatórias a partir das 4h30, horário em que Andrey Madeira cai na água para a prova dos 400m livre da classe S9. As finais estão prevista para começar às 12h30. .

Somente um nadador brasileiro já está classificado para disputar uma final: José Ronaldo, nos 100m costas da classe S1. A prova está marcada para 12h50.

Outros nadadores brasileiros esperam avançar para ter uma chance de subir ao pódio logo no primeiro dia de competição. Os destaques ficam por conta de Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, que nada os 100m costas S2 (eliminatória às 4h59, e final às 13h), Gabriel Bandeira nos 100m borboleta S14 (eliminatória às 5h28, e final às 13h36) e Carol Santiago nos 100m borboleta S13 (eliminatória às 6h11, e final às 15h15).

A terceira e última modalidade que oferece chance de medalha para o Brasil nesta quinta (29) é o taekwondo, que tem Maria Eduarda Stumpf na disputa da categoria até 52 kg. O primeiro embate dela será às 8h38, com uma possível final marcada para 16h02.

Agenda do Brasil – quinta-feira (29)

CICLISMO

7h22 – eliminatórias de perseguição 3.000m pista – Carlos Alberto Soares Perseguição 3000m (pista)

Possível final às 11h15

NATAÇÃO

4h30 – Andrey Madeira – 400m Livre (S9)

4h59 – Gabriel Araújo – 100m costas (S2)

5h28 – Gabriel Bandeira – 100m borboleta (S14)

5h35 – Ana Karolina Oliveira – 100m borboleta (S14)

5h43 – Mayara Petzold – 50m livre (S6)

5h51 – Phelipe Rodrigues – 50m livre (S10)

5h57 – Mariana Gesteira – 50m livre (S10)

6h11 – Carol Santiago e Lucilene Sousa – 100m borboleta (S13)

6h31 – Lídia Cruz e Esthefany Rodrigues – 200m livre (S5)

Final direta

12h50 – José Ronaldo – 100m costas (S1)

TAEKWONDO

8h38 – Maria Eduarda Stumpf – quarta de final da categoria até 52kg

Possível final – 16h02

BOCHA

Fase de grupos

5h30 – Maciel Santos x Achraf Tayahi (Tunísia) – BC2

5h30 – José Carlos Chagas x David Smith (Grã-Bretanha) – BC1

6h40 – Iuri Silva x David Araújo (Portugal) – BC2

7h50 – Laissa Guerreira x Carla Oliveira (Portugal) – BC4

9h – Mateus Carvalho x Masayuki Arita (Japão) – BC4

12h – André Martins x Yuk Wing Leung (Hong Kong) – BC4

13h10 – Andreza Oliveira x Ailen Flores (Argentina) – BC1

14h20 – Laissa Guerreira x Alexandra Szabo (Hungria) – BC4

15h30 – Evani Calado x Ana Costa (Portugal) – BC3

15h30 – Evelyn Oliveira x Sally Kidson (Grã-Bretanha) – BC3

TÊNIS DE MESA

Oitavas de finais

5h45 – Luiz Manara e Claudio Massad x Jorge Cardona e Ander Cepas (Espanha) – duplas masculinas MD18

Quartas de finais

8h – Carla Maia e Marliane Santos x Jing Liu e Juan Xue (China) – duplas femininas WD5

8h – Cátia Oliveira e Joyce Oliveira x Fawsia Elshamy e Ola Soliman (Egito) – duplas femininas WD5

Oitavas de finais

9h30 – Sophia Kelmer e Jennyfer Parinos x Guiyan Xiong e Chunxiao Hao (China) – duplas femininas WD20

Oitavas de finais

12h45 – Lucas Arabian e Cátia Oliveira x Panfeng Feng e Ying Zhou (China) – duplas mistas XD7

Oitavas de final

14h15 – Luiz Manara e Danielle Rauen (sem adversários definidos) – duplas mistas XD17

15h45 – Paulo Salmin e Bruna Alexandre (sem adversários definidos) – duplas mistas XD17

VÔLEI SENTADO FEMININO

Fase de grupos

7h – Brasil x Ruanda

GOALBALL

Fase de grupos

5h30 – Brasil x Turquia – feminino

12h30 – Brasil x França – masculino

BADMINTON

Fase de grupos

Não antes das 6h50 – Rogério Oliveira x Tarun Tarun (Índia) – Simples SL4

Não antes das 10h20 – Vitor Tavares x Charles Noakes (França) – Simples SH6

Não antes das 13h40 – Daniele Souza x Sujirat Pookkham (Tailândia) Simples W1

TIRO COM ARCO

Fase classificatória

4h – Juliana Cristina Ferreira – Individual W1

4h – Eugênio Franco – Individual W1

8h – Jane Karla – Individual Composto Open W2

8h – Luciano Rezende – Individual Recurvo Open W2

12h – Reinaldo Charão – Individual Composto Open – W2