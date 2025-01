Quinteros comenta escolha pelo Grêmio: ‘Ganhar títulos’

O Grêmio apresentou oficialmente o técnico Gustavo Quinteros na tarde desta segunda-feira (6) no CT Luiz Carvalho. O treinador argentino com nacionalidade boliviana chega ao clube após conquistar o Campeonato Argentino pelo Vélez Sarsfield. A nova comissão, incluído o comandante, custará cerca de R$ 1 milhão por mês aos cofres da equipe gaúcha.

Em sua primeira entrevista, Quinteros comentou a decisão de trabalhar no futebol brasileiro: “Creio que a liga argentina é muito complicada, dura. Tem muitas equipes que propõem coisas distintas em estilo de jogo. Você precisa administrar para os jogos. No Brasil, para mim é uma das ligas mais competitivas do mundo. Como treinador, sempre quis chegar ao Brasil. Gosto de competir, gosto de ganhar, tomara que seja assim no Grêmio. Será muito importante também para minha carreira”, disse.

“Tenho muita confiança no trabalho que estamos fazendo de algum tempo, onde fomos muito bem, conseguimos os objetivos. Não tenho dúvidas que vamos fazer todo o melhor no Grêmio, sabemos que estamos substituindo um grande treinador como o Renato, uma referência, um ídolo do clube, uma pessoa que deu muitos títulos e coisas importantes ao clube. É um desafio grande, mas viemos com a esperança muito grande de colocar o Grêmio nos primeiros lugares e conseguir coisas importantes”, acrescentou.

Quinteros tem 59 anos e uma lista grande de times em que já trabalhou: Blooming-BOL, San Martín de San Juan-ARG, Blooming-BOL, Bolívar-BOL, Oriente Petrolero-BOL, Seleção da Bolívia, Emelec-ECU, Seleção do Equador, Al-Nassr-SAU, Al-Wasl-EAU, Universidad Católica-CHI, Tijuana-MEX, Colo Colo-CHI e Vélez Sarsfield-ARG.

O profissional também destacou os primeiros passos a partir de agora: “O primeiro objetivo é formar uma equipe competitiva, que jogue futebol e que seja do agrado da torcida. Que possa mostrar em campo o que a torcida quer ver. E depois claro começar a temporada tratando de conseguir esse oitavo título, é muito importante para a instituição, para a história do Grêmio. Vamos tratar de começar desde o início da pré-temporada que o primeiro objetivo é esse. O Gaúcho é muito importante para todos.”