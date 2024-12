Quinze feridos em Gramado (RS) recebem alta e 2 seguem internados em estado grave

Quinze pessoas que se feriram na queda de um avião em Gramado (RS) já receberam alta dos hospitais, mas duas funcionárias da pousada onde ocorreu o acidente continuam internadas em estado grave em Porto Alegre. A maioria dos feridos sofreu complicações devido à inalação de fumaça resultante do incêndio que se seguiu ao acidente. A aeronave colidiu com a chaminé de um edifício e atingiu uma residência, uma loja de móveis e uma pousada. As duas pacientes que permanecem em estado crítico são Valdete Maristela Santos da Silva, de 51 anos, e Lizabel de Moura Pereira, de 56 anos. Valdete sofreu queimaduras em 30% do corpo e está internada na UTI, enquanto Lizabel, com 43% do corpo queimado, apresenta um quadro considerado estável.

Ambas foram transferidas para unidades de saúde na capital gaúcha. O acidente aconteceu quando o avião, que partiu de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, colidiu com a chaminé de um prédio em Gramado. A Força Aérea Brasileira e a Polícia Civil estão conduzindo investigações para apurar as causas do incidente. O governador do estado, Eduardo Leite, expressou seu pesar pela tragédia e ofereceu apoio às famílias das vítimas. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo analisadas pelas autoridades competentes, que buscam entender como a aeronave se envolveu em uma situação tão grave.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira