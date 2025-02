R$ 1,34 bilhão garantem mais acesso à água, saneamento e infraestrutura na Bahia

Com um investimento total de R$ 1,34 bilhão, que engloba entregas, novos anúncios e assinaturas de atos, os governos federal e estadual reforçam o compromisso de levar água de qualidade para a população baiana. Nesta sexta-feira (7), em Paramirim, foram entregues novas obras para ampliar o acesso à água, melhorar o saneamento e fortalecer a infraestrutura no estado. Entre elas, estão o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (Siaa) do Zabumbão, o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Paramirim e a 1ª etapa da Adutora da Fé. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social).

Durante o evento, Lula afirmou que levar água para quem mais precisa é uma prioridade do governo: “nenhuma família deveria sofrer com a falta de água. Esses investimentos mostram que estamos cuidando do povo e garantindo dignidade”.

Jerônimo Rodrigues reforçou a importância das obras para a Bahia: “água é vida, é desenvolvimento. Esses projetos trazem mais segurança hídrica para a população e fortalecem o crescimento das cidades do interior”.

As entregas vão transformar a vida de milhares de moradores. Com investimento de mais de R$ 259 milhões, a ampliação do sistema de abastecimento do Zabumbão levará água a municípios como Boquira, Botuporã, Paramirim, Caturama, Rio do Pires e Ibipitanga, bem como a 10 localidades nos municípios de Ibitiara, Ibipitanga e Boquira. Já a Adutora da Fé, em Bom Jesus da Lapa, recebeu R$ 47,3 milhões para garantir água para cerca de 47 mil pessoas. Além disso, foi concluída a ampliação do sistema de esgoto em Paramirim, que beneficia mais de 20 mil moradores, que contou com mais de R$ 26 milhões.

Maria Carmen, moradora de Paramirim, celebrou a chegada das melhorias: “aqui, a gente sempre viveu na incerteza, sem saber se ia ter água amanhã. Agora, podemos ter mais tranquilidade, cuidar da casa e da família sem esse medo”.

Novos investimentos

Novos investimentos também foram autorizados para expandir o acesso à água no estado. A segunda etapa da Adutora da Fé receberá R$ 258,7 milhões, atendendo Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Igaporã e 53 comunidades rurais. Com 95,2 km de extensão, o projeto deve beneficiar 140 mil pessoas até 2040.

Outro investimento importante é a construção da Barragem de Rio da Caixa, em Rio do Pires, que contará com R$ 123,1 milhões para aumentar a oferta de água e minimizar os efeitos da seca. Também foi assinada a ordem de serviço para a primeira etapa do Canal do Sertão Baiano, em Juazeiro, que terá R$ 118,8 milhões para reforçar o abastecimento na região.

O ministro Rui Costa ressaltou o impacto dessas ações: “as novas autorizações garantem melhorias essenciais para os baianos, levando mais infraestrutura, saúde e qualidade de vida para quem mais precisa”.

Novas autorizações

O Governo Federal também autorizou novas obras para ampliar a infraestrutura no estado. Foram abertas licitações para sistemas de abastecimento de água em cidades como Entre Rios, Jaguarari, Carinhanha, Feira da Mata, Livramento de Nossa Senhora, Juazeiro e Dom Basílio.

Estão previstas, ainda, a construção da Maternidade Vale do Jiquiriçá, em Amargosa, com R$ 75 milhões, e do Hospital e Maternidade Regional do Sisal, em Serrinha, que terá um investimento de R$ 173,8 milhões. Também haverá obras de macrodrenagem na Baixa do Fiscal, em Salvador, e contenção de encostas na capital, Itabuna e Ilhéus.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA | Paramirim. Fotos: Feijão Almeida/GOVBA