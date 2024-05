Racha no BC se deve à credibilidade de comunicados oficiais do Copom

Ata diz que diretores vencidos na última reunião defenderam que haveria um “custo reputacional” de não seguir o que foi sinalizado na ata de março

O racha nos votos do Copom (Comitê de Política Monetária) de 4ª feira (8.mai.2024) se deve à discussão de credibilidade dos comunicados oficiais da autoridade monetária.

O BC (Banco Central) publicou a ata da reunião nesta 3ª feira (14.mai.2024) com um pouco mais de detalhes sobre as discussões que levaram a uma polarização entre os diretores da autoridade monetária na 4ª feira (8.mai.2024). Eis a íntegra do documento (PDF – 300 kB).

A redução de 0,25 p.p (ponto percentual) na Selic (a taxa básica de juros) foi decidida com 5 votos dos 9 integrantes do colegiado. Os outros 4 diretores do Copom queriam um corte maior, de 0,50 p.p. Todos os que votaram para meio ponto percentual são indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Banco Central. O chefe da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, teve o voto de minerva (desempate). Depois de 5 reuniões com unanimidade, é a 1ª vez que houve votos com posicionamentos diferentes.

O Banco Central disse que houve elevação na projeção da inflação para o horizonte relevante da política monetária. “As expectativas de inflação para o mesmo horizonte, que se mostravam desancoradas em patamar estável nos últimos trimestres, se elevaram desde a reunião anterior”, disse a ata.

O colegiado afirmou que o mercado de trabalho e de atividade tem “apresentado maior dinamismo do que o esperado pelo Comitê”. Avaliou ainda que o cenário externo está mais adverso e requer “maior cautela na condução da política monetária”.

VOTOS PELO 0,25 P.P. O BC disse que a maioria do comitê classificou como apropriado reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual porque “o cenário esperado [na penúltima] reunião não se confirmou”.

O forward guidance é um instrumento usado pelos bancos centrais para delinear o curso futuro da política monetária. É compreendido como um “comprometimento público” sobre as futuras ações do Copom. No caso da reunião de maio, a sinalização da autoridade monetária de um corte de 0,5 ponto percentual foi contrariada. Era esperada uma desaceleração dos cortes somente em junho, como havia sido explicitado.

Os favoráveis ao corte de 0,25 ponto percentual avaliaram que era melhor mudar o ritmo de redução da Selic do que comprometer a credibilidade da política monetária.

“Para tais membros [que votaram pelo corte de 0,25 ponto percentual], o forward guidance indicado na reunião anterior sempre foi condicional e houve alteração no cenário em relação ao que se esperava. Tais membros ressaltaram que muito mais importante do que o eventual custo reputacional de não seguir um guidance, mesmo que condicional, é o risco de perda de credibilidade sobre o compromisso com o combate à inflação e com a ancoragem das expectativas”, disse.

VOTOS PELO 0,50 P.P. Já os integrantes do Copom que votaram pela redução de 0,5 ponto percentual também avaliaram uma percepção de aumento das incertezas internas e externas de março para maio. Segundo o comunicado, os diretores argumentaram sobre o custo de oportunidade de não seguir o guidance “vis à vis a mudança de cenário no período”.

Os integrantes do Copom discutiram se o cenário prospectivo divergiu significativamente do que era esperado a ponto de valer o “custo reputacional de não seguir o guidance”. Na avaliação dos diretores, a mudança de ritmo que contrariou a ata do Copom anterior “poderia levar a uma redução do poder das comunicações formais do comitê”.

“Para tais membros, julgou-se apropriado, tal como em reuniões anteriores, seguir o guidance, mas reafirmando o firme compromisso com a meta e com a requerida taxa de juros terminal para que o objetivo precípuo do Comitê de convergência da inflação para a meta seja alcançado”, declarou a ata.

A ata disse que os diretores “compartilham ainda do firme compromisso com o objetivo fundamental de atingimento da meta e de reancoragem das expectativas”.

Não foi a 1ª vez que Campos Neto desempatou a votação do Copom. Em agosto de 2023, quando começaram os ciclos de cortes, seu posicionamento foi decisivo para a queda de 0,50 p.p. Naquela ocasião, votou com Gabriel Galípolo, o 1º indicado de Lula para o Banco Central.

O patamar atual vem depois de o Banco Central ter cortado a taxa em meio ponto percentual 6 vezes. A instituição havia indicado em março que a reunião de 4ª feira (8.mai) seria a última com esse patamar. Assim, esperava-se que a Selic ficasse em 10,25%. A intensidade dos cortes iria diminuir só a partir de junho.

MANDATOS DO BC O Banco Central é uma instituição com autonomia operacional. Os 8 diretores e o presidente têm mandatos de 4 anos -que não coincidem com o período eleitoral do Poder Executivo.

Lula só conseguirá obter maioria das cadeiras em 2025, quando Campos Neto e outros 2 diretores terminam o mandato.Leia no infográfico abaixo os quem são os diretores e a duração de seus mandatos: