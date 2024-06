“Rachadinha” está liberada para Janones comprar vibradores, diz Gayer

“Graças à esquerda” a prática está liberada, diz o aliado de Bolsonaro; comissão arquiva pedido de cassação do deputado do Avante

“A ‘rachadinha’ está liberada só para o Janones. Metade do salário de vocês vai tudo para o Janones, para ele poder comprar os vibradores dele lá, os negócios dele lá”, brincou Gayer (foto) Bruno Spada/Câmara dos Deputados – 11.mai.2023

PODER360 5.jun.2024 (quarta-feira) – 19h35



O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) disse nesta 4ª feira (5.jun.2024) que a “‘rachadinha’ [repasse de salários] está liberada” para que o deputado federal André Janones (Avante-MG) compre “os vibradores dele”.

O congressista se referiu ao arquivamento do pedido de cassação do governista pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, decidida mais cedo nesta 4ª feira (5.jun). A sessão terminou em tumulto.

Em vídeo gravado em seu gabinete, Gayer disse, em tom de brincadeira, que metade do salário de sua equipe irá para o deputado do Avante.

“A ‘rachadinha’ está liberada só para o Janones. Metade do salário de vocês vai tudo para o Janones, para ele poder comprar os vibradores dele lá, os negócios dele lá”, disse.

Assista (1m21s):

ENTENDA Janones era investigado por um suposto esquema de “rachadinha” em seu gabinete em que ele teria pedido parte do salário de funcionários. O PL (Partido Liberal) entrou com um pedido de cassação na comissão em novembro de 2023.

O pedido recebeu parecer desfavorável do relator, Guilherme Boulos (Psol-SP), 12 votos contrários e 5 favoráveis. Depois, Janones e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) trocaram empurrões e xingamentos.

“Graças as ações do Boulos, do PT e da esquerda aqui na Câmara dos deputados, a ‘rachadinha’ está liberada, não é mais crime”, disse Gayer em publicações nas redes sociais.