Rachel Sheherazade vai comandar reality na Record TV, diz colunista

1 de 1 Rachel Sheherazade – Foto: ReproduçãoDepois de ser um dos destaques de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade vai comandar outro reality show na Record TV. De acordo com Flávio Ricco, do R7, a jornalista vai substituir Mariana Rios na segunda temporada de A Grande Conquista.

Sheherazade ficou conhecida após emitir opiniões políticas quando era âncora do SBT Brasil, na emissora de Silvio Santos. Rachel foi demitida em 2020, depois de protagonizar alguns conflitos com o patriarca da família Abravenel.

Em A Fazenda, Rachel Sheherazade era uma das preferidas do público, mas foi expulsa do programa após dar um tapa no rosto de Jenny Miranda, durante uma discussão sobre os tratos com os animais.

A Grande Conquista é uma produção original do canal do Bispo Macedo, que estrou no ano passado, consagrando Thiago Servo como campeão da primeira edição, abocanhando o prêmio de R$ 1 milhão.

