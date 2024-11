Racing bate Cruzeiro por 3 a 1 e é campeão da Sul-Americana

Cruzeiro e Racing fizeram neste sábado (23) a final da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu em Assunção, no Paraguai, e não deu para o time de Fernando Diniz, que perdeu por 3 a 1. Depois de 36 anos, o Racing voltou a vencer uma competição internacional e conquistou seu oitavo título, sendo o primeiro da Sul-Americana. Enquanto os argentinos entraram no jogo desde o primeiro minuto, os mineiros demoraram a se encontrar. Até os 25 minutos, não tinham conseguido chegar ao campo adversário e viram o Racing balançar as redes três vezes. A primeira aos três minutos com Matinera, só que a arbitragem pegou impedimento e anulou o gol. Nem mesmo esse susto foi capaz de fazer o Cabuloso entrar no jogo. A equipe até trocava alguns passes, mas todos sem nenhuma ofensividade. Aos 15 minutos, em uma saída errada de Cássio e bobeada dos defensores do Cruzeiro, o Racing retomou o controle da bola e encontrou o gol. Em um cruzamento pela direita, a bola de Martinera pegou uma curva e foi no ângulo esquerdo de Cássio, sem chance para o goleiro.

O gol deu ainda mais gás para os argentinos, que continuaram pressionando e, quatro minutos depois de fazer o primeiro, marcaram o segundo. Cruzamento pela esquerda e Martinez apareceu livre na área para fazer o segundo. Atrás do placar, o Cruzeiro acordou. Kaio Jorge, aos 29 minutos, teve a melhor chance do Cabuloso, mas mandou para fora. Descontente com o time e querendo ir em busca do resultado, Diniz mexeu. Tirou Walace, que saiu vaiado pela torcida, e colocou Lucas Silva. Com a vantagem no placar, o Racing tirou o pé, enquanto o Cruzeiro conseguiu ter mais oportunidades de chegar a área adversária, mas sem nenhuma grande chance para abrir o placar até os 44, quando Lucas Villalba, após uma cobrança de escanteio, teve a chance de marcar, mas não aproveitou e o goleiro Arias defendeu.

Na volta para o segundo tempo o Cruzeiro não perdeu tempo e aos 7 minutos, com Kaio Jorge diminuiu. Ele aproveitou o rebote do goleiro e fez o primeiro do Cabuloso. No lance seguinte, o Cruzeiro chegou de novo no chute de Matheus Pereira de fora da área, mas parou em Arias. O gol deu gás para o Cruzeiro, que foi melhor no segundo tempo e criou mais, mas não conseguiu fazer o segundo para seguir sonhando com a taça da Sul-Americana. A equipe mineira seguiu pressionando, mas não conseguiu fazer e viu, no minuto final, Martinez marcar o terceiro do Racing e garantir o título para os argentinos e o vice-campeonato da competição para o Cruzeiro.