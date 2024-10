Radar que mais multa em SP flagra 112 infrações ao dia. Veja onde fica

São Paulo — O radar que mais multa em São Paulo está longe de ser aquele onde há mais tráfego de veículos. O equipamento que flagra o excesso de velocidade na altura do número 2.453 da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nos Jardins, detectou quase 17 mil infrações somente entre janeiro e maio deste ano.

O radar da Gabriel Monteiro da Silva multa apenas quem trafega no sentido da Marginal Pinheiros para a região central da cidade. O limite de velocidade no local é de 40 km/h, porque nas proximidades há uma praça e escola infantil.

O zelador Ernane Silva, 52 anos, diz que o radar da Gabriel Monteiro da Silva é o que mais multa porque os motoristas abusam do excesso de velocidade. “O pessoal que circula aqui na região é irresponsável com a velocidade, porque tem uma escola infantil aqui do lado. [Também] Não têm respeito com a faixa de pedestre”, afirma.

Segundo o zelador, o desrespeito leva até a acidentes. “De dez motoristas, nove não respeitam a velocidade. É normal você ver o cara pisando no freio perto do radar. Em dois meses, já teve dois engavetamentos aqui”, afirma. “Se não houvesse excesso de velocidade, não teria multa.”

Veja os radares que mais multam em SP*

Al. Gabriel Monteiro da Silva (Marg. Pinheiros/Centro), 2.453 – 16.968 Marginal Pinheiros Pista Expressa (Interlagos/Castelo Branco) a menos 15 metros da Ponte Eusébio Matoso – 15.803 Av Embaixador Macedo Soares (Castelo Branco/Ayrton Senna) N10001 – 15.598 Av. Eusébio Matoso (Centro/Bairro) a mais 70 metros da R. Cardeal Arcoverde – 15.420 Av. Nove de Julho (Centro/Bairro), 2.054 – 14.916 Av. Eusébio Matoso (Bairro/Centro) a menos 5 metros da R. São Columbano – 14.803 Marg. Tietê, Pista Central (Ayrton Senna/Castelo Branco) a menos 28 metros da Ponte das Bandeiras – 14.659 Av. Queiroz Filho (Centro/Bairro), 1.700 – 13.605 Av. Paulo 6º (Pinheiros/Sumaré) a mais 35 metros da R. Lisboa – 13.570 Av. Alcântara Machado (Centro/Bairro), 638 – 13.409

*Entre janeiro e maio

A opinião do zelador é compartilhada pela professora Talita Moreira, 30 anos. “O pessoal acelera muito, principalmente para passar no semáforo. Não respeitam”, diz.

A professora afirma que em outros pontos da via, onde a velocidade também é limitada a 40 km/h, pedestres correm riscos. “É um grande perigo para atravessar”, diz.

Também professora, Aline Paiva, 31 anos, caminha diariamente pela Gabriel Monteiro da Silva e reclama do excesso de velocidade dos veículos. “É difícil para atravessar, temos que ficar esperando os carros [pararem]”, diz.

Como o radar multa apenas veículos que circulam no sentido centro, motoristas que seguem em direção à Marginal Pinheiros abusam da velocidade.

Histórico

De forma geral, os motoristas têm sido menos multados na capital paulista em 2024. No primeiro semestre, foram registradas 2,3 milhões de infrações, ante 4,6 milhões em 2023, uma queda de 48,8%, segundo o Observatório Mobilidade Segura, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), da prefeitura.

A modernização dos radares na cidade pode ter contribuído para que locais que, historicamente, aparecem na liderança das multas tenham cedido o topo do ranking ao equipamento da Gabriel Monteiro da Silva.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de São Paulo diz que o desrespeito à sinalização e às leis de trânsito é a principal causa de sinistros de trânsito. “Somente em 2023, a CET [Companhia de Engenharia de Tráfego] destinou R$ 54,1 milhões para atividades de educação no trânsito, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Desde 2021, foram aplicados em educação de trânsito R$ 185 milhões”, afirma.

A Secretaria de Mobilidade e Trânsito e a CET dizem que monitoram constantemente o fluxo de trânsito, posicionando os equipamentos de fiscalização eletrônica nas áreas de maior risco de acidentes.

“Os radares não apenas registram, mas também têm o objetivo de coibir infrações. Todos os dispositivos de fiscalização eletrônica estão devidamente sinalizados, conforme a legislação vigente. Além disso, a fiscalização na cidade é reforçada por rondas realizadas pelas equipes”, afirma.

A CET diz que em seu site é possível consultar um mapa georreferenciado com a localização de todos os radares da cidade, além dos tipos de infrações que cada um fiscaliza.