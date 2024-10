Rádio Metrópoles entrevista candidatos à Presidência da OAB-DF. Veja

A Rádio Metrópoles deu início a uma série de entrevistas com os candidatos à Presidência da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Nessa segunda-feira (28/10), o entrevistado foi Everardo Gueiros, o Vevé, líder da Chapa 20 – Coragem para Mudar. A próxima conversa será na quarta-feira (30/10), com a candidata Karolyne Guimarães, da Chapa 99, A OAB que eu Preciso.

Karolyne será enrevistada às 8h15 da manhã. Nascida em Taguatinga-DF, em 10 de julho de 1987, é advogada com graduação pela Universidade Paulista (UNIP) e mestranda em Ciências Sociais pela Unisinos. Ela também possui especializações em Advocacia Criminal e Gestão de Processos Acadêmicos pelo Centro Universitário Projeção.

Karolyne foi diretora da OAB-DF, Subseção de Taguatinga, durante o triênio 2016-2018; membro da Comissão Criminal da OAB-DF (2013-2015); e ocupou o cargo de Administradora Regional de Taguatinga em duas gestões, entre 2017 e 2019. Em 2019, atuou como Subsecretária de Estado da Saúde (SINFRA).

Entre as propostas da candidata:

A candidata promete implementar uma fiscalização de ofício sobre o Judiciário e órgãos públicos, com monitoramento em tempo real por meio de inteligência artificial;

Ela também tem uma proposta que pretende facilitar e agilizar o recebimento de honorários;

Quer criar uma parceria com o INSS, como forma de expandir as áreas de atuação da advocacia e aumentar as oportunidades de trabalho e remuneração;

Criação de Escritórios Prime no Lago Sul e Taguatinga, com objetivo de oferecer infraestrutura moderna e suporte aos advogados;

Uma sede na Praça dos três Poderes;

Plano de Saúde Acessível e Previdência Privada.

Outras entrevistas

Na quinta-feira (31/10), também às 8h15, Cristiane Damasceno, da Chapa 33, Inovar a Ordem, será a entrevistada na Rádio Metrópoles. Já na sexta-feira (1º/11), será a vez de Cleber Lopes, líder da Chapa 10, Ordem com + Voz, apresentar as propostas aos ouvintes da rádio.

Os programas podem ser acompanhados pela transmissão on-line ou pela 104,1 FM.

Eleições

As eleições para presidente, vice-presidente, conselheiros, diretoria das subseções da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) ocorrerão no dia 17 de novembro de 2024.

A votação será on-line, assim como ocorreu no pleito de 2021. As chapas devem ser registradas até o dia 18 de outubro. Em disputa, está a entidade que possui orçamento anual estimado em R$ 30 milhões.

Segundo a OAB-DF, o site por meio do qual os advogados poderão participar das eleições tem criptografia e medidas de segurança com objetivo de garantir o sigilo e a integridade dos votos. A autenticação será feita por meio de certificado digital, biometria facial ou verificação por SMS ou e-mail.