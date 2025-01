Rádio Musical FM é vendida e encerrará operações em São Paulo

A Rádio Musical FM 105.7, emissora gospel sediada em São Paulo e reconhecida por sua programação voltada à música cristã e debates evangélicos, encerrará suas atividades na capital paulista. A informação foi confirmada durante um programa apresentado pelo pastor Lutero de Mello. Segundo ele, a emissora foi adquirida por um novo grupo, o que resultará em mudanças na programação.

Fundada em 1989, a Musical FM ganhou destaque inicialmente com uma programação dedicada à MPB, mas em 1999 passou por uma transformação para atender ao público evangélico. Com o slogan “Mais Unidade Cristã”, a rádio tornou-se referência no segmento gospel, contando com programas como “A Hora da Benção” e “Debates da Musical”.

Apesar do anúncio da venda, não foram divulgados detalhes sobre o grupo comprador ou o futuro da frequência 105.7 FM. De acordo com o pastor Lutero de Mello, a atual programação será mantida até o dia 6 de fevereiro, quando a transição será concluída.

A notícia gerou repercussão entre os ouvintes da emissora, que expressaram surpresa e apreensão com o fim de uma marca consolidada no meio gospel. A Musical FM, ao longo dos anos, desempenhou um papel importante na promoção de valores cristãos e no fortalecimento da unidade entre diferentes denominações evangélicas.

Com a mudança, espera-se que o novo grupo gestor divulgue em breve os planos para a frequência. Enquanto isso, a Rádio Musical FM se prepara para encerrar um capítulo importante de sua história.

