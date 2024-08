Rafa Kalimann fala sobre equipe de Família é Tudo e manda recado

MC Daniel promoveu um festão no Morro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para comemorar seus 27 anos de idade, na terça-feira (27/8). O evento foi prestigiado por diversos famosos, entre eles, Rafa Kalimann, que conversou com exclusividade com a coluna Fábia Oliveira.

A influenciadora, que está no ar em Família é Tudo, onde interpreta a vilã Jéssica, falou sobre a reta final da novela e mandou um recado para as pessoas que sempre acreditaram nela. Além disso, ela abriu o coração sobre a relação com a equipe da trama.

“Assistam a novela, porque agora começa a melhor parte de todas, que é o grande desfecho da Jéssica. Ela começa a pagar por tudo que ela fez durante toda a novela e, se o público sentiu o que a gente sente ali em cena, principalmente no momento de Jéssica e Electra, ele vai se divertir muito, vai entrar nesse jogo. Então, agora é a hora, mais do que nunca, de acompanhar muito o que tá rolando na novela”, disse Kalimann.

Rafa Kalimann como Jéssica em Família É Tudo

Rafa Kalimann

Rafa Kalimann

Influenciadora digital participou do BBB 20

A ex-BBB, que foi bastante criticada por sua atuação na trama, e chegou a receber algumas notas zero causando polêmicas, também falou sobre o relacionamento com a equipe de Família é Tudo.

“Eu falo que o nome da novela não é em vão, sabe? Que a gente formou uma família de fato. E uma das coisas mais valiosas que eu levo da novela é essa família, as amizades que eu fiz, as pessoas que eu pude ser apoio, que me foram apoio, as trocas que a gente teve… E não só do elenco, mas da equipe como um todo, porque sem essa galera, a gente não faria esse trabalho acontecer. A gente tem uma relação muito saudável, sabe? Tudo, do começo ao fim, foi muito saudável”, destacou.

Questionada se já estava sofrendo e chorando pelo fim da novela que se aproxima, Rafa Kalimann disparou: “Ah, já tem cartazes da equipe nos camarins de despedida, já começa essa nostalgia, já começa a preparação da festinha de despedida que a gente vai fazer…. Eu acho que por um lado é gostoso, porque parece que eu tô mais intensa ainda, né? No dia a dia ali com todo mundo, menos de um mês pra encerrar, então a gente tá se curtindo mais, mas eu acho que vai ter chororó sim”, disse ela.

E após o fim da novela da Globo, Rafa já tem planos: iniciar os ensaios para estar, novamente, na Marquês de Sapucaí em 2025. “Venho aí com Imperatriz de novo, já começo a ir para a quadra no próximo mês. Tô ansiosa pra voltar pra esse ritmo de Carnaval. Foi uma experiência que me encantou mesmo”, disse ela que afirmou não poder revelar detalhes de sua fantasia. “Assim como ano passado, vai ser bem simbólico, bem forte”, enfatizou.