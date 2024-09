Rafa Zimbaldi ganha na Justiça e pesquisa eleitoral em Campinas, interior de SP, é impugnada

A campanha do candidato à Prefeitura de Campinas (SP), Rafa Zimbaldi (Cidadania), conquistou nesse sábado (7) uma decisão liminar da Justiça Eleitoral para impugnar uma pesquisa de intenção de voto. Encomendado pelo jornal Correio Popular e elaborado pela empresa Olhar Público Pesquisas de Opinião, o levantamento contém dados inconsistentes e desobedece a resolução 23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que define as regras a serem cumpridas para análises desta natureza.

Entre os principais requisitos que não preenchem os termos definidos pelo TSE, no caso desta pesquisa para a majoritária em Campinas em 2024, estão a inconsistência nos dados referentes à renda, à escolaridade e à faixa etária dos entrevistados. De acordo com a liminar da juíza Fernanda Silva Gonçalves, da 378ª Zona Eleitoral de Campinas, a aglutinação de dados realizada pelo Olhar Público promoveu distorção relevante nos dados percentuais, o que, por si só, justifica a proibição de divulgação do resultado da pesquisa, resultando, assim, em sua impugnação.

O descumprimento da decisão por parte do Correio Popular, que previa a veiculação do levantamento na edição impressa deste domingo (8), acarretará em multa de R$ 25 mil. Registrada no TSE sob o n° SP-02758/2024, a pesquisa chegou a ser publicada no portal do veículo de comunicação. O conteúdo, contudo, foi retirado do ar, após liminar deferida pela Justiça. O levantamento custou R$ 9 mil.

A determinação da 378ª Zona Eleitoral de Campinas atendeu a uma representação dos partidos Agir, Cidadania, PSDB, PDT, PMB e União Brasil, protocolada na sexta-feira (6/9). As legendas compõem a coligação “Campinas: Uma Cidade Pra Todos”, que é encabeçada por Rafa e por sua candidata à vice, a bombeira militar Raquel Rímoli.

“Assumimos um compromisso com a população campineira para apresentar propostas e definir o rumo que a cidade terá nos próximos quatro anos. Não compactuamos com práticas em desacordo com as regras eleitorais, tampouco com pesquisas inconsistentes, com distorção de números que podem confundir a cabeça do eleitor”, argumenta o candidato a prefeito de Campinas pelo Cidadania.

Pesquisa Quaest

Levantamento Quaest divulgado em agosto deste ano mostra que Rafa segue credenciado para disputar o segundo turno em Campinas. Candidato à reeleição, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) pontua 36%, enquanto Rafa tem 22%. Pedro Tourinho (PT) soma 16%. Angelina Dias (PCO) tem 2% e Wilson Matos (Novo) pontua 1% das intenções de voto.

Indecisos são 8%, e brancos, nulos e quem afirmou que não irá votar em 6/10 somam, juntos, 15%. Encomendada pela EPTV, afiliada da Rede Globo na região de Campinas, a pesquisa foi realizada presencialmente com 900 pessoas, entre 24 e 26 de agosto, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é SP-03299/2024.

