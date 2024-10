Rafael Cardoso após polêmica: “Conhecerão a verdadeira história”

Rafael Cardoso voltou a usar as redes sociais nesta terça-feira (22/10) para se manifestar a respeito de uma polêmica envolvendo a ex-esposa, Mariana Bridi, e os dois filhos do ex-casal, Aurora e Valentin.

Na segunda (21/10), Mari quebrou o silêncio e deu detalhes sobre o motivo do ator estar há um ano sem ver os filhos. Recentemente, o artista afirmou ter sido impedido de ver as crianças. Nas redes sociais, a influenciadora alegou ter uma medida protetiva contra o ex e garantiu que tem a guarda exclusiva dos herdeiros de forma temporária.

Após toda a polêmica sobre o assunto, Rafael Cardoso publicou um carrossel no Instagram para falar sobre a situação. “Quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história”, garantiu ele.

“O processo corre em segredo de Justiça, mas depois de julgado poderemos falar abertamente. Não busco a vingança, pois a justiça virá do Pai. A verdade sempre aparece no tempo certo, no tempo de Deus”, pontuou o ator. “Quando tivermos acabado com essa história, julgamento e afins. Prometo contar uma breve longa história pra vocês”, completou.

Cardoso ainda afirmou estar com a consciência tranquila e enfatizou que nunca encostou um dedo em Mari Bridi, nem nos dois filhos.

“Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos! Assim que a Justiça se manifestar, quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história. Assumo meus erros. Não vivo de imagem criada ou qualquer tipo de personagem. Minha essência será revelada quando chegar a hora certa”, disparou ele.

Rafael Cardoso e Mari Bridi se separaram em dezembro de 2022, após 15 anos juntos, em meio a especulações de traição. Atualmente, o rapaz está casado com a psicóloga Carol Ferraz, com quem tem Helena, de 11 meses.