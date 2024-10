Rafael Cardoso nega agressão a Mari Bridi após medida protetiva

Rafael Cardoso se pronunciou após a ex-esposa Mari Bridi revelar que possui uma medida protetiva contra ele. O ator afirmou que os processos correm em segredo de justiça e não pode se aprofundar no assunto, mas negou que tenha ocorrido agressões na relação.

“Não ocorreu nenhum tipo de agressão à mãe dos meus filhos ou a eles. O que posso dizer, nesse momento, é que estou cumprindo todas as medidas legais e minhas obrigações como pai que são possíveis no momento”, disse o ator ao Metrópoles.

Rafael Cardoso também explicou como está o contato com os filhos. “Tenho falado com meus filhos por WhatsApp sempre que consigo, mas nao é sempre, visto que depende muito mais da outra parte aceitar as minhas chamadas, o que nem sempre acontece”, lamentou.

Mari Bridi quebrou o silêncio, nesta segunda-feira (21/10), sobre as falas de Rafael Cardoso – o ator alegou que estava impedido de ver o filhos Aurora, 10 anos, e Valentim, 6. Em uma série de posts nas redes sociais, ela explicou a situação e disse ter uma medida protetiva contra o artista.

“Por que a justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente? Essa é a pergunta que raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias”, falou Mari.

Em seguida, ela confessou que preferiria não se manifestar sobre o caso, porém, decidiu falar para não ser alvo de críticas.

“Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo, acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devemos manter uma imagem estável, mesmo à custa de nosso próprio bem-estar”, explicou.

Mari Bridi confirmou que tem uma medida protetiva contra Rafael Cardoso.

“Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Esses processos são essenciais e, por lei, devem permanecer em sigilo, algo que sempre foi uma prioridade para mim, visando preservar todas as partes envolvidas, especialmente meus filhos”, contou.

Atualmente, segundo Bridi, ela possui temporariamente a guarda exclusiva dos filhos. “Essa decisão foi tomada pela vara de família para proteger a integridade física e psicológica dos dois menores até que requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido”, pontuou.

“No âmbito criminal, há uma medida protetiva em vigor que deve ser respeitada para garantir minha segurança física e mental. Tenho seguido todas as determinações legais rigorosamente, respeitando cada etapa do processo para garantir que ele ocorra conforme o previsto, e que uma decisão justa e definitiva seja alcançada. Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente”, detalhou.

Por fim, ela explicou que Rafael tem direito de se comunicar com as crianças diariamente.