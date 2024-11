Rafael Cortez acredita que é possível fazer humor “sem tomar processo”

Rafael Cortez voltou a falar sobre a vontade de lançar um produto humorístico parecido com o antigo CQC (Custe O Que Custar). O apresentador trabalhou por anos no programa, que era exibido na Band, e sofreu com processos e o cancelamento nas redes sociais.

O humorista acredita no conceito do antigo programa, mas de forma adaptada. “Eu tenho certeza de que é possível fazer um genérico do CQC, um programa em uma identidade que respeite aquilo que o CQC foi em termos de jornalismo e humor, sem ser necessariamente cancelado na segunda semana”, disparou.

Rafael Cortez disse também que tem potencial para fazer humor sem ser processado. “Faço humor para todas as marcas, todas as empresas e todos os tipos de público, como palestrante e como mestre de cerimônia. Não parei de fazer stand-up, ainda que eu tenha diminuído bastante, e não tenho cancelamento, um processo, uma animosidade, nada”, disse em entrevista ao Na Telinha.

O jornalista confia no potencial de treinar novos jovens para fazer um humor que se adeque aos tempos atuais. “O humor é um espelho da sociedade. A sociedade está diferente. Ela está com as pautas que são relevantes em 2024, e pronto”.