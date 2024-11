Rafael Nadal pode se despedir do tênis após a Copa Davis

Rafael Nadal e o capitão da seleção espanhola, David Ferrer, ainda não se pronunciaram sobre a participação do tenista na Final 8 da Copa Davis, que pode ser seu último torneio antes da aposentadoria. A Espanha se prepara para enfrentar a Holanda nas quartas de final, que acontecerá em Málaga. Com 38 anos, Nadal anunciou que pretende se afastar do circuito profissional após a Copa Davis. O atleta tem enfrentado problemas de lesões, o que o limitou a menos de 25 jogos oficiais nas últimas duas temporadas. Em suas palavras, “não faz sentido continuar sabendo que não tenho a chance real de ser competitivo”.

Desde as Olimpíadas de Paris, em agosto, Nadal não disputou nenhuma partida oficial. Na competição, ele foi derrotado por Novak Djokovic e também perdeu nas duplas, ao lado de Carlos Alcaraz. A equipe espanhola para a Copa Davis conta com jogadores como Alcaraz, Marcel Granollers, Roberto Bautista Agut e Pedro Martinez.

WhatsApp

Além do confronto entre Espanha e Holanda, as quartas de final da Copa Davis incluirão outros duelos, como Alemanha contra Canadá, Itália enfrentando Argentina e Estados Unidos medindo forças com Austrália. As semifinais estão agendadas para os dias 22 e 23, enquanto a grande final ocorrerá no dia 24.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos