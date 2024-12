Rafael Nadal reflete sobre aposentadoria no tênis: ‘Por mais de 30 anos, dei tudo o que pude a este jogo’

Rafael Nadal, em uma carta publicada na plataforma The Players Tribune, refletiu sobre sua trajetória no tênis e a possibilidade de aposentadoria. Com mais de 20 anos de carreira, o atleta espanhol conquistou 22 títulos de Grand Slam e dois ouros olímpicos, consolidando-se como um dos maiores tenistas da história.

Na mensagem, Nadal revisita sua infância e os primeiros passos no esporte, ressaltando uma experiência marcante aos 12 anos. Naquela época, ele optou por pescar em vez de treinar, o que resultou em uma derrota em uma partida. Seu tio, figura importante em sua vida, o alertou sobre a necessidade de priorizar os treinos se quisesse alcançar o sucesso.

O tenista também recordou um episódio desafiador aos 17 anos, quando uma lesão o fez temer que nunca mais pudesse competir em alto nível. Essa experiência, embora dolorosa, se transformou em uma lição de humildade e perseverança, moldando sua mentalidade para os desafios futuros.

Nadal não deixou de mencionar os momentos mais memoráveis de sua carreira, como a vitória na Copa Davis em 2004, o título de Roland Garros em 2005 e a conquista de Wimbledon em 2008. Ele também relembrou a emoção de vencer seu primeiro US Open, eventos que marcaram sua trajetória e o tornaram uma lenda do esporte. Nadal conclui a carta analisando o que ele deu versus o que recebeu durante sua carreira no tênis: “Por mais de 30 anos, dei tudo o que pude a este jogo. Em troca, recebi alegria e felicidade. Alegria e felicidade, amor e amizade, e muito mais…”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos