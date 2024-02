Rafinha Bastos revive polêmica com Wanessa: “Nunca vou me arrepender”

Rafinha Bastos aproveitou o Twitter para reviver a polêmica com Wanessa Camargo. Em 2011, quando ainda apresentava o CQC, ex-programa da Band, ele falou sobre a cantora e sobre o filho que ela estava esperando. Agora, ele deixou uma crítica e contou que nunca vai se arrepender do que falou.

“Entende agora porque eu nunca pedi desculpas públicas. Essa gente acha que manda no país. Acham que tem poder para calar quem quiser. Eu sabia que ia sair ultra prejudicado da briga, mas nunca vou me arrepender da decisão”, declarou.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (7)

O primeiro envolvimento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella aconteceu em 2000. O namoro ganhou destaque na mídia após Dado participar dos clipes Apaixonada por Você e O Amor Não Deixa, grandes sucessos da cantora Reprodução

******Foto-wanessa-camargo-dado-dolabella

Após conflitos no romance, o casal resolveu terminar a relação, em 2002. No ano seguinte, reataram o namoro, marcado por episódios conturbados, boatos de traições e brigas públicas, até romperem mais uma vez, em 2004 Reprodução

*****Print-montagem-capas-de-revista

À época, discussões entre os artistas eram frequentemente registradas por paparazzi. Em uma das imagens, inclusive, Wanessa apareceu chorando enquanto brigava com o namorado. Contudo, nenhum dos dois chegou a comentar a situação Reprodução/ Toda Teen/ Capricho

******Foto-wanessa-camargo-cantora

Em 2006, Wanessa deu entrevista à revista Contigo e aproveitou para criticar os relacionamentos que teve até então. “Depois dos 16 anos, todos os namorados que eu tive se aproveitaram de mim. Fizeram o papelzinho de bom moço desejado e eu era a coitadinha que amava”, declarou Instagram/Reprodução

*******Foto-wanessa-camargo-e-o-ex-marido

Nesse meio tempo, Wanesssa passou a se relacionar com o empresário Marcus Buaiz. Eles se casaram, tiveram dois filhos e se separaram em 2022, após 17 anos juntos Reprodução/Instagram

******Foto-luana-piovani-e-dado-dolabella

Dado, por sua vez, se relacionou com diversas mulheres durante os 20 anos em que esteve longe de Wanessa. Colecionador de polêmicas, foi acusado de agredir duas namoradas: a atriz Luana Piovani e a prima dele, Marina Dolabella, que tem medida protetiva que impede a aproximação do ator num limite mínimo de mil metros Reprodução

******Foto-montagem-wanessa-camargo-dado-dolabella (3)

Segundo o jornalista Leo Dias, um encontro da cantora com Dolabella teria sido a gota d’água para o fim do casamento dela com Buaiz. O encontro teria acontecido em uma viagem de Wanessa com as amigas a Alto Paraíso de Goiás, mesma cidade em que o ator mora. Eles teriam passado o feriado de Páscoa na Chapada dos Veadeiros Reprodução/ Montagem

******Foto-wanessa-camargo-cantora-1

Mais tarde, foram observadas movimentações curiosas nas redes sociais. Amigos de Wanessa deixaram de seguir Buaiz e passaram a seguir Dolabella. Segundo Leo Dias, algumas das amigas que deram força para o romance foram Deborah Secco e Danielle Winits Instagram/Reprodução

******Foto-Dado-Dolabella-ator

Ainda segundo o jornalista, antes de engatarem namoro, lá nos anos 2000, Dado estava em um relacionamento com Deborah quando se envolveu com Wanessa. Além disso, depois que estava com a cantora, o ator a traiu com ninguém menos que Danielle Winits Reprodução/Instagram

******Foto-montagem-wanessa-camargo-zeze-de-camargo-zilu-e-dado-dolabella

A família de Wanessa, no entanto, não vê Dolabella com bons olhos. As supostas traições do ator, inclusive, são consideradas situações imperdoáveis para grande maioria deles, segundo Leo Dias Reprodução/ Montagem

*******Foto-wanessa-camargo-cantora-2

Em junho deste ano, um primo da cantora confirmou que o casal reatou relacionamento. Segundo ele, “todo mundo [da família] sabe que eles estão juntos”. A declaração foi dada durante uma participação no programa de entrevistas Love Cast, apresentado por Débora Lyra Reprodução

******Foto-montagem-wanessa-camargo-dado-dolabella

Tempo depois da entrevista, Wanessa e Dado foram flagrados juntos. O programa Balanço Geral, da Record TV, divulgou um registro em vídeo dos dois. Nas imagens, o ator aparece andando de muletas, durante um passeio na Chapada dos Veadeiros Reprodução/ Montagem

*****Foto-montagem-wanessa-camargo-dado-dolabella (2)

“Quando eles saem por lá, eles pedem para as pessoas não fazerem fotos. Ele está de muletas porque machucou um osso, chamado ísquio, no bumbum. Ele está com dificuldade para andar. Estavam acompanhados de dois cachorros no momento do flagra”, disse Fabíola Reipert durante a exibição do Hora da Venenosa Reprodução/ Montagem

No post, o apresentador compartilhou uma matéria que fala que a Globo proibiu jornalistas de fazerem comentários críticos sobre os participantes do BBB. De acordo com Gabriel Vaquer, do F5, uma repórter baiana precisou apagar um vídeo em que falava mal de Wanessa Camargo.

Relembre a polêmica O processo de Wanessa Camargo contra Rafinha Bastos é por conta de um episódio de 2011. Na época, o comediante estava na bancada do CQC e mandou a frase (de bastante mau gosto): “Comeria ela e o bebê”, em referência ao filho da popstar com o publicitário Marcus Buaiz.

Em 2012, Bastos foi condenado pela 18ª Vara Cível da Justiça de São Paulo a pagar 30 salários mínimos, mas recorreu da decisão. Porém, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a sentença que obriga o comediante a pagar R$ 150 mil à cantora.

“Está muito bem-resolvido para mim. Não acho o Rafinha uma pessoa ruim, nada disso. Ele não vai entender que, acima do orgulho dele, tinha uma mulher grávida com muita dor. Desejo que ele siga a vida dele, porque não gosto de ficar empacada no mesmo lugar, tenho pavor disso. Então, desejo que ele desempaque”, disse Wanessa sobre o processo, ao podcast Téte a Theo.

Rafinha Bastos ironiza Wanessa Camargo no BBB 24 Rafinha Bastos “declarou torcida” para Wanessa Camargo no BBB 24 e até colocou uma foto de Zilu Godói, mãe da artista, na capa de seu Twitter. A publicação foi vista como brincadeira por parte do comediante, que já enfrentou a cantora em uma batalha judicial.

“O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan… o Brasil tá contigo! #TeamWanessa”, escreveu Rafinha em seu Twitter.

O q vcs estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan… o Brasil tá contigo! #TeamWanessa

— Rafinha Bastos (@rafinhabastos) January 29, 2024

Outra piada Esta não é a primeira vez que Rafinha faz brincadeira com momentos da vida de Wanessa após o imbróglio judicial. Logo que a cantora anunciou o fim do casamento com Buaiz, ele escreveu:

“A pergunta que fica é: na divisão de bens, quem ficou com meu dinheiro?”.

Wanessa no BBB 24 Mais cedo, Zilu disse, em entrevista a Joby Albuquerque, do TV Connect USA, que a filha busca se ajustar financeiramente no programa da Globo.

“As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, que ela é bem resolvida financeiramente. Ela não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando, tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar”, declarou.

A influencer ainda explicou que a filha busca mostrar a verdadeira Wanessa. Em busca de, profissionalmente, se ajustar. E ela está ali para isso, para mostrar isso. As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa”, completou.