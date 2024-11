Rafyah convoca Rebel Layonn em “Por Ti” e explora a espiritualidade

Rafyah apresenta seu mais novo single, “Por Ti”, em parceria com Rebel Layonn, expoente do reggae diretamente do Haiti. A faixa chega aos apps de música em 8 de novembro, marcando mais um passo importante na trajetória do músico dentro da música reggae, com a produção da faixa assinada por ele e o selo da Blessed Records, gravadora que tem se destacado pelo pioneirismo em utilizar mixagens Dolby Atmos, uma das tecnologias mais modernas no mercado fonográfico, especialmente no reggae.

A música traz uma mensagem de fé, gratidão e força, voltada para Jah (Deus) e a espiritualidade Rastafári. Segundo Rafyah, a canção explora a busca por sabedoria e amor para superar os desafios da vida:

“O mais legal da música pra mim é que ela tanto pode ser voltada para o Pai Celestial (Deus) ou para seu pai biológico, pois ambas as conotações são pertinentes e dão sentido à reconexão que você tem com a criação e suas nuances de autodesenvolvimento e transcendências“, diz Rafyah.

A letra reflete momentos de resistência, em que a oração e a fé em Jah são essenciais para enfrentar as adversidades. Com símbolos como o leão e a pomba, a música destaca a humildade e a força, reforçando o poder do amor e da paz para transformar o mundo.

Audiovisual Além da faixa, “Por Ti” ganhará um videoclipe dirigido por Jonas Mattoso. O vídeo será gravado em uma praia à noite, sob a luz da lua, com uma grande fogueira no centro. O cenário simboliza a chama da fé e a purificação, enquanto o som dos tambores Nyahbhingi cria uma atmosfera de comunhão espiritual.

“O videoclipe culmina em uma grande celebração, onde os participantes, conectados pelo amor e pela fé, expressam sua gratidão por Jah, dançando e cantando em uníssono. O cenário natural da praia, com o mar ao fundo, representa a imensidão do amor divino que permeia todas as coisas, enquanto a comunidade se une, fortalecida, para espalhar a luz e o amor de Rastafari ao mundo.”, revela.

Influências e colaborações Musicalmente, “Por Ti” se inspira na velha guarda do reggae jamaicano, com referências a nomes como Inna the Yard, The Congos e Midnite. A colaboração com Rebel Layonn foi natural, fruto de uma longa amizade entre os músicos, além de que sua escolha também combina com a mensagem da faixa.

“Nos conhecemos quando ele veio visitar o Brasil, nossas famílias viraram amigas e montamos uma banda juntos. Essa amizade perdura até hoje com muita cumplicidade e contribuições positivas não só para a música, mas também as conexões espirituais, além de ele ter uma voz potente que toca corações como ninguém.”, afirmou.